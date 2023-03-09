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Fuga

Suspeitos abandonam carro e moto e fogem para mata em Ibatiba

Os indivíduos são suspeitos de participarem de crimes de roubo de cargas na região do Caparaó; helicóptero do Notaer ajudou nas buscas

Publicado em 08 de Março de 2023 às 21:37

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 mar 2023 às 21:37
Os ocupantes que estavam em um carro em uma moto abandonaram os veículos, nas proximidades do trevo de Lajinha, em Ibatiba, na região do Caparaó, e fugiram para uma mata nativa na localidade, densamente fechada, no fim da tarde desta quarta-feira (8).
A equipe multimissão do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) informou que transportou uma equipe do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar (PM) até o local para apoiar a ação de busca e captura de criminosos.
De acordo com o Notaer, os indivíduos são suspeitos de participarem de crimes de roubo de cargas na região do Caparaó. Eles foram vistos por policiais militares e, na tentativa de abordagem, os veículos empreenderam fuga em alta velocidade pela BR 262. Os policiais, então, iniciaram um cerco e o Núcleo foi mobilizado para o transporte da equipe.
Segundo a Polícia Militar, com apoio do Notaer, um cerco policial foi montado, com cão de captura. Durante a ação, em uma área de mata nativa, o carro roubado foi localizado. Uma pessoa contou que assim que o veículo foi deixado no local, um Volkaswagem Gol com um casal saiu do local, em alta velocidade.
Durante a manhã de quarta-feira, os ocupantes do veículo, um Chevrolet Tracker, haviam roubado um caminhão de doces na cidade de Orizânia, Minas Gerais. A carga foi encontrada no carro, que foi removido para o pátio do Detran e os produtos do roubo apreendidos e entregues na delegacia de Ibatiba.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que não localizou nenhuma ocorrência com essas características.
Suspeitos abandonam carro e moto e fogem em mata de Ibatiba
A ação foi realizada no fim tarde desta quarta-feira (8) e o veículo foi localizado Crédito: Divulgação \ Notaer

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