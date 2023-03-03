Homem é preso por importunação sexual e ameaça a mulheres em Ibatiba

Um homem de 40 anos foi preso por importunação sexual, injúria e ameaça na tarde dessa quinta-feira (2), no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ameaçou uma vendedora e depois assediou outra mulher em uma praça, na frente das filhas dela.
Uma cliente da loja chamou a PM e denunciou o homem. Ela contou aos militares que ele entrou na loja e pediu dinheiro a uma funcionária. Após esta informar que não era a proprietária e que não poderia dar dinheiro do caixa, o suspeito ficou inconformado, simulou estar armado e ameaçou a trabalhadora.
Após xingamentos, ele saiu do estabelecimento e foi para a Praça David Gomes, onde assediou outra mulher, dizendo que queria fazer sexo e tocando as partes íntimas dela. A vítima estava acompanhada das filhas, menores de idade, que presenciaram tudo. Depois de detido, ele foi levado para a delegacia da cidade.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por importunação sexual, injúria e ameaça e foi encaminhado ao presídio.