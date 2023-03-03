Motorista morre em acidente com três veículos em Cachoeiro

Um homem de 52 anos, identificado como Marcelo Martins Dias, morreu em um acidente envolvendo três veículos na noite de quinta-feira (2) na BR 482, na localidade de Itabira Pedra, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um Fiat Uno, uma Mitsubishi L200 e um Fiat Strada. A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Militar.
Duas pessoas que estavam na L200 foram socorridas com escoriações leves pelo corpo e encaminhadas a um hospital. Já os ocupantes da Strada não necessitaram de atendimento médico.
A Polícia Civil foi acionada, e, após perícia no local, encaminhou o corpo do motorista do Uno para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Serra de Soturno
Ainda na noite de quinta-feira, outro acidente foi registrado no município. Na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, um caminhão tombou em Soturno.
A carga de tomates ficou espalhada na pista e parte foi saqueada por populares. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo foi socorrido consciente por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro.