Motorista morre em acidente com três veículos em Cachoeiro

Veículos envolvidos na colisão com morte em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem de 52 anos, identificado como Marcelo Martins Dias, morreu em um acidente envolvendo três veículos na noite de quinta-feira (2) na BR 482, na localidade de Itabira Pedra, Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um Fiat Uno, uma Mitsubishi L200 e um Fiat Strada. A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Militar

Duas pessoas que estavam na L200 foram socorridas com escoriações leves pelo corpo e encaminhadas a um hospital. Já os ocupantes da Strada não necessitaram de atendimento médico.

A Polícia Civil foi acionada, e, após perícia no local, encaminhou o corpo do motorista do Uno para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Serra de Soturno

Ainda na noite de quinta-feira, outro acidente foi registrado no município. Na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta , um caminhão tombou em Soturno.

Caixas e tomates espalhados na rodovia após caminhão tombar Crédito: Gustavo Ribeiro