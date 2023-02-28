Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão forte

Fisioterapeuta sofre acidente a caminho do trabalho em Vila Velha

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (28), em Itaparica; a motociclista Caroline Brito, de 29 anos, quebrou o fêmur, clavícula e apresenta sinais de amnésia
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 fev 2023 às 17:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 17:00

Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após sofrer um acidente na manhã desta terça-feira (28), no bairro Itaparica, em Vila Velha. Imagens de videomonitoramento da região mostram o momento em que a vítima, identificada como a fisioterapeuta Caroline Brito, colide contra um Fiat Uno em um cruzamento (veja acima).
O técnico em automação Douglas Gonçalves, de 32 anos, contou ao site A Gazeta que a esposa seguia para o trabalho quando o fato aconteceu. Segundo ele, a mulher quebrou o fêmur e a clavícula por conta do impacto. Caroline também está com sinais de amnésia – ou seja, não consegue se lembrar de algumas pessoas ou de detalhes do momento do incidente.
"Minha mulher não lembra nem do acidente, nem do que aconteceu minutos antes. Dois amigos vieram vê-la, além do chefe dela, e também teve problemas para reconhecê-los. Na hora a Carol até sabe quem é, mas logo depois esquece", afirmou. 
Segundo o técnico, ela passará por uma cirurgia ainda nesta semana para a recuperação do fêmur. O casal mora em Morada de Laranjeiras, na Serra.
Fisioterapeuta sofre acidente a caminho do trabalho em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha informou que a colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Luiz Manoel Veloso com a Rua Maria de Oliveira Mares Guia. "O carro avançou o sinal de parada obrigatória e a moto não conseguiu frear. A condutora da moto foi atendida por uma equipe do SAMU", destacou a nota.
Procurada, a Polícia Militar também destacou que o motorista do carro, de 23 anos, permaneceu no local, prestou assistência à vítima e relatou aos militares que não havia respeitado a sinalização em sua via e acabou causando a colisão.
"Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ainda, nenhuma irregularidade foi constatada quanto aos veículos e documentos dos condutores", afirmou, em nota.

Veja Também

Jacaré é resgatado após "visita surpresa" ao Fórum da Serra

Corpo preso a viga e com sacola na cabeça é achado em rio de Mimoso do Sul

Vigilante coloca fogo em casa após briga com mulher e é preso na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados