(veja acima). Uma motociclista de 29 anos ficou ferida após sofrer um acidente na manhã desta terça-feira (28), no bairro Itaparica, em Vila Velha . Imagens de videomonitoramento da região mostram o momento em que a vítima, identificada como a fisioterapeuta Caroline Brito, colide contra um Fiat Uno em um cruzamento

O técnico em automação Douglas Gonçalves, de 32 anos, contou ao site A Gazeta que a esposa seguia para o trabalho quando o fato aconteceu. Segundo ele, a mulher quebrou o fêmur e a clavícula por conta do impacto. Caroline também está com sinais de amnésia – ou seja, não consegue se lembrar de algumas pessoas ou de detalhes do momento do incidente.

"Minha mulher não lembra nem do acidente, nem do que aconteceu minutos antes. Dois amigos vieram vê-la, além do chefe dela, e também teve problemas para reconhecê-los. Na hora a Carol até sabe quem é, mas logo depois esquece", afirmou.

Segundo o técnico, ela passará por uma cirurgia ainda nesta semana para a recuperação do fêmur. O casal mora em Morada de Laranjeiras, na Serra.

Your browser does not support the audio element. Fisioterapeuta sofre acidente a caminho do trabalho em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha informou que a colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Luiz Manoel Veloso com a Rua Maria de Oliveira Mares Guia. "O carro avançou o sinal de parada obrigatória e a moto não conseguiu frear. A condutora da moto foi atendida por uma equipe do SAMU", destacou a nota.

Procurada, a Polícia Militar também destacou que o motorista do carro, de 23 anos, permaneceu no local, prestou assistência à vítima e relatou aos militares que não havia respeitado a sinalização em sua via e acabou causando a colisão.