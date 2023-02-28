Jacaré é resgatado após "visita surpresa" ao Fórum da Serra

O animal apareceu no Fórum Cível do município nessa segunda-feira (27) e surpreendeu os funcionários do local. O réptil é uma fêmea adolescente e foi resgatada pelo Projeto Caiman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2023 às 14:44

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 14:44

Os funcionário do Fórum Cível da Serra, que fica no bairro Jardim Limoeiro, foram surpreendidos por uma visita inusitada nessa segunda-feira (27). Isso porque um jacaré apareceu no local. 
De acordo com apuração da produtora da TV Gazeta, Ana Elisa Bassi, ainda na noite de segunda, o biólogo Fernando Paulino, e o estagiário em veterinária, do Projeto Caiman, fizeram o resgate do animal, que é uma adolescente fêmea. 
Jacaré aparece em fórum na Serra
O animal foi resgatado por membros do projeto Caiman, especializados na lida com jacarés
Não é tão incomum aparecer jacarés no fórum, que fica próxima a uma região com uma lagoa que concentra esses animais. Nos últimos anos, esse foi o quarto jacaré resgatado que apareceu no prédio.
O jacaré que apareceu nessa segunda (27) é uma fêmea adolescente, com 105 centímetros e ganhou o nome de Sol. Ela já está na sede do Projeto Caiman, onde irá passar por exames de rotina e raio-x. Ainda segundo apuração da produtora da TV Gazeta, Ana Elisa Bassi, ela já coletou sangue e tudo indica que está bem de saúde. Após realizar os exames, será devolvida ao meio ambiente.

