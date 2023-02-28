Vigilante coloca fogo em casa após briga com mulher e é preso na Serra

Um vigilante de 40 anos foi preso após colocar fogo no banheiro da casa em que estava a companheira dele, de 41 anos, e ameaçar policiais militares na madrugada desta terça-feira (28), no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Na residência, no momento em que o incêndio aconteceu, também estavam duas crianças.
De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a confusão começou quando o vigilante chegou do trabalho, e a mulher encontrou um pino de cocaína nos pertences dele. Na hora da discussão, ele ainda estava sóbrio e saiu de casa.
Aproximadamente quatro horas depois, o suspeito teria voltado para a residência bêbado e drogado. Foi nesse momento que, segundo a companheira, ele ateou fogo no banheiro da casa.
Além da mulher, estavam no local: a filha, de nove anos; a enteada do suspeito, de 11 anos; e sogra dele, de 70 anos. Todas dormiam e acordaram com a fumaça forte dentro da residência. Foram as próprias moradoras da casa que apagaram o fogo.
Segundo o relato da vítima, o companheiro ainda jogou panelas com alimentos no chão e a ameaçou de morte. Ela também disse que foi agredida verbalmente por ele. "Ele falou que estava envergonhando ele perto das crianças e começou a ficar alterado. Ele veio para me agredir, xingar a filha dele, minha mãe e minha filha", contou, em entrevista à TV Gazeta.
Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e esteve no imóvel. No local, a equipe conversou com a mulher, que tentava relatar o ocorrido. Nesse momento, o suspeito começou a insultar os policiais e partiu em direção a eles, para os agredir com socos e chutes.
Segundo o registro da ocorrência, técnicas de imobilização e spray de pimenta foram usados para que o homem fosse controlado. A equipe também precisou solicitar apoio de outras viaturas. O suspeito acabou algemado e transportado no cofre da viatura.
Após ser imobilizado, o vigilante teria afirmado que já foi “cinco vezes para a delegacia", sem ficar preso. O registro também diz que ele afirmou que "policiais, delegados, promotores e juízes não servem para nada”. Durante o trajeto até a delegacia, ele continuou ofendendo as equipes e ameaçando a companheira.
A vítima relatou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esta já é a terceira vez que precisa chamar a polícia por causa de violência doméstica praticada contra ela pelo vigilante. Os dois estão juntos há um ano.
"Ele me jurou que ia parar, mas eu voltei e deu nisso aí. Agora acabou"
A Polícia Civil informou que o vigilante foi autuado em flagrante por cinco crimes: ameaça, injúria, causar incêndio (expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem), resistência à ação policial e desacato à autoridade. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).