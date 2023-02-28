Adolescente morre e padrasto fica ferido durante ataque a tiros em Baixo Guandu

Adolescente e padrasto foram baleados dentro de casa em Baixo Guandu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente, de 13 anos, morreu após ser baleado no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (27). A vítima foi identificada como Vitor Junior Pereira. De acordo com a Polícia Militar, o menino estava acompanhado do padrasto, que sofreu disparos na barriga e está internado em estado grave no Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

O crime aconteceu dentro de uma casa na Avenida Rio Doce, por volta de 20h40. Quando os policiais chegaram ao local, viram o padrasto de Vitor ferido e caído ao chão. Ele relatou que o enteado também havia sido atingido e que moradores socorreram Vitor até um pronto socorro. A vítima contou aos militares que sabia quem atirou contra eles.

Foram encontradas, no interior do imóvel, sete cápsulas de calibre .380 deflagradas e três projéteis. A mãe de Vitor disse para a PM que o suspeito e uma outra pessoa estavam circulando em volta da casa da família há alguns dias e que os dois teriam atirado contra o marido e o filho dela.

A PM obteve a informação de que um dos suspeitos teria fugido sentido à linha férrea. Apesar das buscas realizadas na região, o indivíduo não foi localizado. O comparsa também não foi encontrado.

Vitor foi encaminhado para o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O padrasto dele precisou ser transferido para o Hospital Sílvio Avidos devido ao quadro de saúde, considerado grave.