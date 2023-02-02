Idoso é atropelado por caminhão de lixo em Baixo Guandu

Um idoso de 83 anos foi atropelado por um caminhão da coleta de lixo no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (1º). A prefeitura informou que Sebastião Marins ficou ferido e sofreu fraturas expostas. Ele precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas passa bem.

Um vídeo mostra o momento em que Sebastião foi atropelado (veja acima). Ele tentava atravessar a rua na frente do caminhão quando o coletor recolhe o lixo e, em seguida, o motorista começa a andar. O idoso chegou a correr ao perceber o veículo em movimento, mas foi atingido. A roda passou em cima das pernas dele e ocasionou fraturas expostas.

A prefeitura informou que o serviço de coleta de lixo é realizado por uma empresa, que prestou apoio à vítima e a manteve imobilizada até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de acompanhar o registro do boletim de ocorrência feito pela polícia.

Para a PM, o motorista disse que recebeu a ordem para andar novamente e engatou a primeira marcha e que não trocou de marcha, porque iria parar novamente em local à frente.