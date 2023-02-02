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Idoso é atropelado por caminhão de lixo em Baixo Guandu

Sebastião Marins, de 83 anos, sofreu fraturas expostas e está internado em hospital; imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele é atingido ao atravessar a rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 fev 2023 às 13:09

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 13:09

Um idoso de 83 anos foi atropelado por um caminhão da coleta de lixo no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (1º). A prefeitura informou que Sebastião Marins ficou ferido e sofreu fraturas expostas. Ele precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas passa bem.
Um vídeo mostra o momento em que Sebastião foi atropelado (veja acima). Ele tentava atravessar a rua na frente do caminhão quando o coletor recolhe o lixo e, em seguida, o motorista começa a andar. O idoso chegou a correr ao perceber o veículo em movimento, mas foi atingido. A roda passou em cima das pernas dele e ocasionou fraturas expostas.
A prefeitura informou que o serviço de coleta de lixo é realizado por uma empresa, que prestou apoio à vítima e a manteve imobilizada até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de acompanhar o registro do boletim de ocorrência feito pela polícia.
Para a PM, o motorista disse que recebeu a ordem para andar novamente e engatou a primeira marcha e que não trocou de marcha, porque iria parar novamente em local à frente.
A Polícia Civil informou, por nota, que em casos de lesão corporal a lei exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja realizada e orienta a vítima a se dirigir à delegacia e representar contra o autor.

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