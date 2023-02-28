Segurança atira em vizinho e confessa crime em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 42 anos foi baleado pelo próprio vizinho, um segurança de 31 anos, na noite de segunda-feira (27), no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso chamou a atenção dos moradores da região, que fizeram imagens da vítima caída no asfalto, logo após o crime. Ela segue internada em um hospital no município.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h. No local, o ferido contou que foi baleado pelo vizinho, indicando o endereço dele. Na casa indicada, a equipe encontrou apenas uma mulher, que se identificou como esposa do suspeito e que ligou para ele, a pedido da corporação.
Pelo telefone, o segurança – que afirmou ter registro de arma de fogo – confessou o crime e disse que tinha a intenção de atingir as pernas do homem. Porém, não explicou o motivo de ter atirado no vizinho. Ele também se negou a se apresentar na delegacia e disse que iria depois, com a presença do advogado.
Logo após os tiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do crime e socorreu a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde ela segue internada em atendimento no pronto-socorro nesta terça-feira (28). O atual estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O nome dos envolvidos não foi revelado.