Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alto Novo Parque

Segurança atira em vizinho e confessa crime em Cachoeiro de Itapemirim

Homem de 42 anos foi baleado por suspeito de 31 anos, nessa segunda-feira (27); suspeito falou do crime por telefone e não foi preso até o momento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 fev 2023 às 11:40

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 11:40

Segurança atira em vizinho e confessa crime em Cachoeiro de Itapemirim
Segurança atira em vizinho e confessa crime em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 42 anos foi baleado pelo próprio vizinho, um segurança de 31 anos, na noite de segunda-feira (27), no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso chamou a atenção dos moradores da região, que fizeram imagens da vítima caída no asfalto, logo após o crime. Ela segue internada em um hospital no município.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h. No local, o ferido contou que foi baleado pelo vizinho, indicando o endereço dele. Na casa indicada, a equipe encontrou apenas uma mulher, que se identificou como esposa do suspeito e que ligou para ele, a pedido da corporação.
Pelo telefone, o segurança – que afirmou ter registro de arma de fogo – confessou o crime e disse que tinha a intenção de atingir as pernas do homem. Porém, não explicou o motivo de ter atirado no vizinho. Ele também se negou a se apresentar na delegacia e disse que iria depois, com a presença do advogado.
Logo após os tiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do crime e socorreu a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde ela segue internada em atendimento no pronto-socorro nesta terça-feira (28). O atual estado de saúde não foi divulgado.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O nome dos envolvidos não foi revelado.

Veja Também

Paraquedista que morreu em tentativa de voo no ES ainda não teve corpo liberado

Colisão entre carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Itapemirim

Aposentado sai da Grande Vitória e desaparece após viajar para Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Samu ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados