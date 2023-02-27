Paraquedista que morreu em tentativa de voo no ES ainda não teve corpo liberado

A paraquedista estadunidense Kali Alecia Turner, de 33 anos, que morreu ao sofrer uma queda em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26), após saltar da Rampa do Cabrito para um voo, ainda não teve o corpo liberado.
Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, não há previsão de liberação. O corpo segue no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, visto que todo o processo de liberação está sendo feito pelo Consulado Americano, que já entrou em contato com a Polícia Civil (PC).
Em nota, a PC informou que a equipe está em contato com o Consulado Americano, que enviará uma documentação ao SML e encaminhará para um terceiro que irá fazer a liberação do corpo.
Segundo a corporação, “será feito um encaminhamento para ele conseguir uma autorização judicial para entrega/liberação para terceiros e será realizado a liberação para ele. Como não há parentes de primeiro grau, a identificação não vai poder ser visual e vai ter que ser realizada uma coleta e enviar para o departamento de identificação para fazer a comparação”.
Por meio da assessoria de imprensa, a Embaixada e o Consulado dos EUA informaram que "estão consternados pela notícia sobre a cidadã norte-americana que faleceu em um trágico acidente no Espírito Santo" e agradeceram "as autoridades brasileiras pelos esforços na busca".
Na nota, os órgãos também prestaram "as mais sinceras condolências" à família da paraquedista pela perda. "Nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária", afirmou.
Relembre o caso
O acidente aconteceu na manhã deste domingo (26). O corpo da vítima foi localizado à tarde, em uma área de mata fechada, com ajuda de um helicóptero.
De acordo com informações passadas ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima saltou de uma pedra de aproximadamente 800 metros de altura. No momento do acidente, ela usava um traje planador (wingsuit) para voo de alta performance – modalidade na qual os praticantes são popularmente chamados de “homens pássaro”.
Ao ter problemas com o equipamento, a mulher teria caído praticamente em queda livre, na mata da região que é descrita como “bastante fechada e de difícil locomoção” pelos agentes do Notaer. Acionados por volta das 11h, eles sobrevoaram a região diversas vezes e localizaram o corpo de Kali Alecia Turner por volta das 12h30.
“Em um desses sobrevoos, por causa do fluxo de ar que vai abrindo a vegetação, um cidadão que estava na parte baixa conseguiu visualizar parte do equipamento colorido da atleta e nos sinalizou o ponto. Ao sobrevoar novamente o local, nossos operadores conseguiram visualizar os equipamentos e o corpo da atleta”, descreveu.
Imagens realizadas durante o resgate mostram que agentes tiveram que descer da aeronave no rapel e levar o corpo da paraquedista até um local de mais fácil acesso para que pudesse ser içado até o helicóptero (veja abaixo). O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.
Atualização
28/02/2023 - 8:40
Por meio de nota, a Embaixada dos EUA lamentou a morte da paraquedista e afirmou que presta todo o apoio necessário à família dela. O texto foi atualizado.