Paraquedista que morreu em tentativa de voo no ES ainda não teve corpo liberado

À esquerda, Kali Alecia Turner, de 33 anos, que morreu após um voo em Castelo; resgate do corpo aconteceu com apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Instagram @kali_turner__ | Divulgação Notaer | Montagem A Gazeta

TV Gazeta Sul, não há previsão de liberação. O corpo segue no Serviço Médico Legal (SML) de Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da, não há previsão de liberação. O corpo segue no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , visto que todo o processo de liberação está sendo feito pelo Consulado Americano, que já entrou em contato com a Polícia Civil (PC)

Em nota, a PC informou que a equipe está em contato com o Consulado Americano, que enviará uma documentação ao SML e encaminhará para um terceiro que irá fazer a liberação do corpo.

Segundo a corporação, “será feito um encaminhamento para ele conseguir uma autorização judicial para entrega/liberação para terceiros e será realizado a liberação para ele. Como não há parentes de primeiro grau, a identificação não vai poder ser visual e vai ter que ser realizada uma coleta e enviar para o departamento de identificação para fazer a comparação”.

Por meio da assessoria de imprensa, a Embaixada e o Consulado dos EUA informaram que "estão consternados pela notícia sobre a cidadã norte-americana que faleceu em um trágico acidente no Espírito Santo" e agradeceram "as autoridades brasileiras pelos esforços na busca".

Na nota, os órgãos também prestaram "as mais sinceras condolências" à família da paraquedista pela perda. "Nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária", afirmou.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (26). O corpo da vítima foi localizado à tarde, em uma área de mata fechada, com ajuda de um helicóptero.

De acordo com informações passadas ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) , a vítima saltou de uma pedra de aproximadamente 800 metros de altura. No momento do acidente, ela usava um traje planador (wingsuit) para voo de alta performance – modalidade na qual os praticantes são popularmente chamados de “homens pássaro”.

Ao ter problemas com o equipamento, a mulher teria caído praticamente em queda livre, na mata da região que é descrita como “bastante fechada e de difícil locomoção” pelos agentes do Notaer . Acionados por volta das 11h, eles sobrevoaram a região diversas vezes e localizaram o corpo de Kali Alecia Turner por volta das 12h30.

“Em um desses sobrevoos, por causa do fluxo de ar que vai abrindo a vegetação, um cidadão que estava na parte baixa conseguiu visualizar parte do equipamento colorido da atleta e nos sinalizou o ponto. Ao sobrevoar novamente o local, nossos operadores conseguiram visualizar os equipamentos e o corpo da atleta”, descreveu.

Imagens realizadas durante o resgate mostram que agentes tiveram que descer da aeronave no rapel e levar o corpo da paraquedista até um local de mais fácil acesso para que pudesse ser içado até o helicóptero (veja abaixo). O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.