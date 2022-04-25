Paraquedista do Exército morre durante pouso no interior de SP

A paraquedista Bruna Ploner tinha apenas 33 anos Crédito: Redes Sociais | @Os_cometas_exercito

A paraquedista Bruna Ploner, de 33 anos, morreu na manhã desse domingo (24) em um acidente no Centro Nacional de Paraquedismo, no município de Boituva, no interior de São Paulo . Ela era sargento do Exército, mas no momento da queda saltava com equipamentos de uma empresa particular.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 9h, na Rua Doutor Newton Raul Faria de Almeida, no momento em que a sargento tentou pousar com o paraquedas.

"A vítima fazia a filmagem de outro paraquedista quando, na hora do pouso, veio a colidir no solo, sofrendo lesões", diz um trecho do documento elaborado pela Polícia Civil

Bruna ainda foi socorrida pelo resgate dos Corpo de Bombeiros até o hospital, mas não resistiu aos diversos ferimentos.

Pela manhã, a cidade de Boituva registrava céu azul e pouco vento, segundo relato de quem estava no local.

Bruna Ploner fazia parte do grupo Os Cometas, equipe de paraquedismo desportivo do Exército. No Instagram, o perfil do grupo emitiu nota de pesar e publicou fotos em que a ela aparece ao lado de outros militares. "A equipe Cometas estende sua solidariedade aos amigos e familiares por essa perda irreparável e oramos para que Deus possa confortá-los nesse momento de muita dor."