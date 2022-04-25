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Paraquedista do Exército morre durante pouso no interior de SP

Bruna Ploner, de 33 anos, morreu na manhã desse domingo (24) em um acidente em Boituva; no momento da queda, ela saltava com equipamentos de uma empresa particular
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2022 às 09:53

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 09:53

A paraquedista Bruna Ploner tinha apenas 33 anos
A paraquedista Bruna Ploner tinha apenas 33 anos Crédito: Redes Sociais | @Os_cometas_exercito
A paraquedista Bruna Ploner, de 33 anos, morreu na manhã desse domingo (24) em um acidente no Centro Nacional de Paraquedismo, no município de Boituva, no interior de São Paulo. Ela era sargento do Exército, mas no momento da queda saltava com equipamentos de uma empresa particular.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 9h, na Rua Doutor Newton Raul Faria de Almeida, no momento em que a sargento tentou pousar com o paraquedas. 
"A vítima fazia a filmagem de outro paraquedista quando, na hora do pouso, veio a colidir no solo, sofrendo lesões", diz um trecho do documento elaborado pela Polícia Civil.
Bruna ainda foi socorrida pelo resgate dos Corpo de Bombeiros até o hospital, mas não resistiu aos diversos ferimentos.
Pela manhã, a cidade de Boituva registrava céu azul e pouco vento, segundo relato de quem estava no local.
Bruna Ploner fazia parte do grupo Os Cometas, equipe de paraquedismo desportivo do Exército. No Instagram, o perfil do grupo emitiu nota de pesar e publicou fotos em que a ela aparece ao lado de outros militares. "A equipe Cometas estende sua solidariedade aos amigos e familiares por essa perda irreparável e oramos para que Deus possa confortá-los nesse momento de muita dor."
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Delegacia de Boituva. Procurado, o Exército não havia se pronunciado até a publicação deste texto.

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