O atleta de slackline Andy Lewis saltou da Terceira Ponte e acabou aterrissando em área do Exército Crédito: Instagram/Andy Lewis

A Gazeta, ele já iniciou a conversa dizendo que "foi um pouso quase que de emergência". No mínimo corajoso, o atleta profissional de slackline Andy Lewis, de 35 anos, nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, falou sobre a experiência de saltar de paraquedas da Terceira Ponte , cartão postal do Espírito Santo . Além de o ponto ser inusitado para o salto, o desfecho do voo também foi incomum: ele aterrissou no 38º Batalhão do Exército, na Prainha, em Vila Velha. Em entrevista exclusiva à reportagem de, ele já iniciou a conversa dizendo que "foi um pouso quase que de emergência".

Your browser does not support the audio element. Paraquedista sobre pouso em área do Exército no ES - Quase de emergência

Constrangido, como se definiu após a experiência, o norte-americano disse que só pousou em uma base militar porque o vento não ajudou. "Com certeza foi uma surpresa pousar em uma área militar e eu fiquei constrangido, me senti mal pela impressão desrespeitosa que eu passei. Mesmo tendo sido um acidente, quase que um pouso de emergência. Eu estava, na verdade, tentando pousar do outro lado da ponte e voar em trajeto diferente - mas o vento estava ruim e eu decidi aterrissar de forma diferente do programado para a minha segurança", afirmou.

"Aconteceu de eu estar do lado errado da cerca. Eu me desculpei e me expliquei respeitosamente, dei a eles todas as informações que eles solicitaram e, finalmente, fui liberado para o meu voo" Andy Lewis - Atleta profissional de slackline

Andy disse ainda que, apesar de ter sido uma experiência única, teria sido melhor saltar de outro lugar. "Os problemas logísticos ali não são o ideal. E, de fato, a área militar deve ser respeitada, mas deveria estar apontada nos mapas. Isso ajudaria as pessoas a entender que a base fica lá", disse.

Sobre a visita ao Brasil pela segunda vez, ele conta que optou pelo país porque todas as pessoas que vêm parecem encontrar por aqui locais incríveis e boa comida, além de gente bonita e muito simpática.

O atleta já viaja há 20 anos, pratica slackline há mais de 15 e salta de paraquedas há pelo menos 13 anos, além de ter escalado durante toda a vida. "Mas essa viagem foi memorável porque eu encontrei amor e apoio de todos a quem procurei. Eu não falo português, mas com os tradutores foi bem fácil viajar. O Brasil é fantástico e eu voltei aqui por isso", finalizou.

RELEMBRE A AVENTURA

O problema foi que Andy acabou aterrissando na área do 38º Batalhão do Exército, que fica na região da Prainha, em Vila Velha. O paraquedista relatou, em uma postagem no Instagram, que tomou um "enquadro" dos militares, mas que, no final, tudo acabou dando certo e ele foi liberado.

"O breve momento de glória antes de 'pagar o pato' com o Exército Brasileiro. Essa não era uma área pública para aterrissagem. Ele me detiveram, me identificaram e, assim que ficou claro que eu estava lá por acidente, eles felizmente me liberaram com um aviso para não infiltrar em nenhuma outra área de base militar enquanto estivesse no Brasil. Foi bom porque meu voo era em poucas horas", disse Andy, na publicação.

Demandado pela reportagem, o 38º Batalhão do Exército informou que o fato aconteceu na última segunda-feira (31), mesma data em que o paraquedista retornou ao país de origem. O Exército esclareceu que ele não foi preso, mas que precisou entregar os documentos e aguardar as verificações de procedência dele pelas autoridades.

De acordo com o posicionamento oficial, o paraquedista disse aos militares que não sabia que aquele terreno era de domínio do Exército. Como a entrada é proibida em qualquer unidade do território nacional, ele foi orientado a não fazer isso novamente, para não ser preso por invasão de área militar.

OUTROS SALTOS EM VITÓRIA

A Terceira Ponte não foi o único ponto utilizado por Andy para saltos enquanto o atleta esteve na Capital. No perfil do norte-americano no Instagram, há dois outros registros de voos curtos em Vitória. Um dos saltos foi do alto de um hotel na Enseada do Suá, em que ele acabou pousando próximo à piscina do condomínio que fica ao lado.

O outro salto teve ainda mais adrenalina por ter sido realizado no período noturno, quando a visibilidade é menor. Andy saltou de cima de um prédio, que fica em Mata da Praia, próximo ao acesso ao Aeroporto de Vitória.