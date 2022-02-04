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Paraquedista salta da Terceira Ponte e aterrissa em área do Exército

Andy Lewis, que é atleta profissional de slackline, contou que desconhecia que o local era área militar. Ele foi liberado após explicar que o foi pouso acidental

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:37

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 fev 2022 às 12:37
Ligação entre Vitória e Vila Velha, a Terceira Ponte – um dos cartões-postais do Espírito Santo – permite vista única das duas cidades, da Baía de Vitória e de pontos turísticos, como o Convento da Penha e o Morro do Moreno. Diariamente, milhares de pessoas que passam por lá tiram um segundo do dia para observar o visual. Não à toa, o local foi escolhido por um norte-americano para uma aventura, que o levou a parar em uma área do Exército Brasileiro – mas tudo acabou bem.
Nesta semana, a Terceira Ponte foi o local escolhido pelo atleta profissional de slackline Andy Lewis para um salto de paraquedas. O norte-americano saltou próximo ao vão central da estrutura, e divulgou a ação em suas redes sociais. As imagens mostram um visual completamente diferente e uma experiência única, mas, embora tenha rendido muita adrenalina, saltos do local não são permitidos.
O problema foi que Andy acabou aterrissando na área do 38º Batalhão do Exército, que fica na região da Prainha, em Vila Velha. O paraquedista relatou, em uma postagem no Instagram, que tomou um "enquadro" dos militares, mas que, no final, tudo acabou dando certo e ele foi liberado.
"O breve momento de glória antes de 'pagar o pato' com o Exército Brasileiro. Essa não era uma área pública para aterrissagem. Ele me detiveram, me identificaram e, assim que ficou claro que eu estava lá por acidente, eles felizmente me liberaram com um aviso para não infiltrar em nenhuma outra área de base militar enquanto estivesse no Brasil. Foi bom porque meu voo era em poucas horas", disse Andy, na publicação.

OUTROS SALTOS EM VITÓRIA

A Terceira Ponte não foi o único ponto utilizado por Andy para saltos enquanto o atleta esteve na Capital. No perfil do norte-americano no Instagram, há dois outros registros de voos curtos em Vitória. Um dos saltos foi do alto de um hotel na Enseada do Suá, em que ele acabou pousando próximo à piscina do condomínio que fica ao lado.
O outro salto teve ainda mais adrenalina por ter sido realizado no período noturno, quando a visibilidade é menor. Andy saltou de cima de um prédio, que fica em Mata da Praia, próximo ao acesso ao Aeroporto de Vitória.
Em seu perfil no Instagram, Andy Lewis mostra vários saltos radicais e travessias assustadoras de slackline em várias paisagens. Os lugares escolhidos vão desde prédios em meio a paisagens urbanas, a helicópteros em movimento, montanhas e pedras com visuais naturais maravilhosos.

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