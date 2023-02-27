Aposentado sai da Grande Vitória e desaparece após viajar para Iúna

O aposentado Hélio Farias, de 74 anos, está desaparecido desde o dia 18 de fevereiro. Ele foi visto pela última vez pela família no bairro Nossa Senhora da Penha, em Iúna , na região do Caparaó, onde viajou com a esposa para visitar parentes.

Hélio Farias, de 74 anos, está desaparecido desde o dia 18 de fevereiro Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a filha de Hélio, Fabiana Martins Farias, o pai estava na casa da irmã da mãe da Fabiana, no bairro que também é conhecido como “Pito”. Durante a noite, ele saiu e não retornou mais para a residência.

Apesar de ser morador da Serra , na Grande Vitória , Hélio conhece muito bem a cidade de Iúna, pois já foi ao local outras vezes e tem muitos familiares na região, conforme informou a filha. “Ele tem problemas com alcoolismo, às vezes pode ter ido para um bar, bebido alguma coisa e não ter conseguido voltar”, disse.

Um dia depois de o homem ter desaparecido, um policial o encontrou sentado no chão da Estrada de Figueira, na zona rural do município, tirou uma foto dele, mas não sabia quem era. “O policial perguntou se estava tudo bem e meu pai disse que só estava descansando”, relatou Fabiana. Depois disso, Hélio não foi mais visto.

A última foto de Hélio Farias foi tirada na Estrada de Figueira, na zona rural de Iúna Crédito: Arquivo pessoal

A família e os amigos estão preocupados com o sumiço do aposentado. “Meu medo é ele ter dito uma perda de memória e não ter lembrado o caminho de volta”, falou Fabiana.

Disque-Denúncia 181 ou pelo Em nota, a Polícia Civil comunicou que "as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Iúna estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio doou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia".