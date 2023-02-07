Aposentado que estava desaparecido é encontrado morto na Serra

Nilson Gomes, de 75 anos, tinha desaparecido na última sexta-feira (3) Crédito: Arquivo familiar

Segundo a neta Juliana Gomes, o corpo foi encontrado perto da casa dele, sem sinais de violência. Por isso, é provável que ele tenha sofrido um mal súbito. O cadáver do aposentado foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde família aguardava a liberação na manhã desta terça-feira (7).

Morador do bairro Cidade Nova da Serra, Nilson Gomes estava desaparecido desde a semana passada. Uma parente percebeu a ausência dele e encontrou a residência com a porta aberta. A neta contou que, a princípio, a família achava que Nilson havia saído para uma caminhada matinal, que era costume do aposentado.