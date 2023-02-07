Aposentado que estava desaparecido é encontrado morto na Serra

O aposentado Nilson Gomes, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (3), foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (6), em Cidade Nova da Serra, na Serra. O homem de 75 anos estava sendo procurado pela família e tinha sido diagnosticado com Alzheimer, em estágio inicial.
Segundo a neta Juliana Gomes, o corpo foi encontrado perto da casa dele, sem sinais de violência. Por isso, é provável que ele tenha sofrido um mal súbito. O cadáver do aposentado foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde família aguardava a liberação na manhã desta terça-feira (7).
Morador do bairro Cidade Nova da Serra, Nilson Gomes estava desaparecido desde a semana passada. Uma parente percebeu a ausência dele e encontrou a residência com a porta aberta. A neta contou que, a princípio, a família achava que Nilson havia saído para uma caminhada matinal, que era costume do aposentado.
"Minha tia fez todo o caminho que ele percorre durante a caminhada, mas não o encontrou. Ela achou que poderia ser um assalto, só que estava tudo na casa dele: dinheiro, roupas e pertences", disse Juliana. Segundo ela, o aposentado teria saído com as roupas do corpo, uma lanterna e o celular, que já não apresentava sinal.