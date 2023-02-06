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Do Sul do Estado

Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu há dois meses no ES

Wagner da Silva Izidio, de 40 anos, é morador de Castelo e está desaparecido desde o dia 6 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2023 às 15:23

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 15:23

Wagner da Silva Izidio, de 40 anos, está desaparecido há dois meses
Wagner da Silva Izidio, de 40 anos, está desaparecido há dois meses Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta
Já são dois meses de angústia para a família de Wagner da Silva Izidio, de 40 anos, desaparecido desde o dia 6 de dezembro. Morador de Castelo, no Sul do Espírito Santo, ele saiu de casa informando que iria trabalhar em um bar, localizado no interior da cidade, e, desde então, não foi mais visto.
Elisângela da Silva Izídio, irmã de Wagner, disse à reportagem de A Gazeta que o irmão vinha apresentando alucinações e episódios de perdas de memória. "Tempos depois que ele saiu de casa dizendo que ia trabalhar nesse bar, recebemos informações de que ele teve mais alucinações nesse local e saiu sem rumo", contou.
A irmã também informou que, durante certo tempo, Wagner morou com um amigo na cidade de Muqui, no Sul do Estado. "Lá, ele se envolveu em uma confusão e voltou para a casa da nossa mãe, aqui em Castelo", comentou. 
Ainda segundo Elisângela, Wagner já chegou em Castelo sem celular e documentos. "Acredito que o celular foi confiscado e que a briga tenha sido por causa de dívidas", completou. 
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Wagner, pode entrar em contato com a Elisângela, no número (28) 99946-8614, ou pelo Disque-Denúncia 181. 

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