Mulher deita no meio da rua após briga e é atropelada na Praia do Canto

Uma mulher foi atropelada na noite desta segunda-feira (6), na Praia do Canto , em Vitória , após se deitar no meio da rua durante uma discussão com o companheiro. O motorista, de 40 anos, alegou à Polícia Militar que o local estava com baixa iluminação e não havia conseguido enxergar a vítima.

Um vídeo registrado por um morador mostra a mulher deitada na Rua Saúl Navarro e um homem perto, pegando objetos do chão e colocando em um saco preto. Na sequência, aparece um carro e a vítima é atropelada e arrastada por alguns metros em direção à Avenida Rio Branco.

Na manhã desta terça-feira (7), moradores do bairro relataram à TV Gazeta que a mulher atropelada estava em situação de rua e se jogou no asfalto após brigar com o companheiro.

TV Gazeta, ela teve ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo, sendo socorrida pelo Ainda conforme apuração da, ela teve ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ela não tinha documentos de identificação.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o acionamento e disse que o condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, como o veículo estava com licenciamento em atraso, foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES)