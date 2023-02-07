Postes ficam no meio de rodovia em Vila Velha e revoltam moradores

Dois postes instalados no meio de uma rodovia estadual têm revoltado os moradores de Xuri, em Vila Velha . Segundo relato de um popular que fez as imagens do trecho, as estruturas foram colocadas no local há cerca de quatro meses, ocupando a faixa da direita da ES 388. Os postes ficam a poucos metros de distância um do outro, inviabilizando o trânsito de veículos.

O estudante Breno dos Reis, que mora na região, fez um vídeo chamando atenção para a falta de sinalização dos postes. Segundo ele, a situação oferece risco de acidente, principalmente para quem não conhece o trecho.

"Olha os postes, não têm nem sinalização. Quatro meses e até agora nada. Acidentes quase aconteceram aqui. A situação é complicada. Aquele que não conhece a estrada corre risco de bater. A EDP foi acionada, mas não fez nada" Breno dos Reis - Estudante

O vídeo ainda mostra um carro parado perto de um dos postes, como se a faixa da direita estivesse servindo de acostamento ou até mesmo de estacionamento.

O que diz a prefeitura

Por ser uma rodovia estadual, a Prefeitura de Vila Velha não é responsável pelos postes. É obrigação do município apenas a manutenção das luminárias dos postes. A reportagem procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) perguntando o motivo de os postes terem sido instalados no local e quando aconteceu o serviço de instalação.

Postes no meio da rua em Xuri, Vila Velha Crédito: Breno dos Reis

Promessa da EDP

Também demandada, a EDP informou que a obra para mudança dos postes está prevista no cronograma da empresa e será realizada até o fim do mês de fevereiro.

Por volta das 21h30, A EDP complementou a resposta e salientou que os postes não foram instalados na rodovia e encontravam-se no local correto. Após uma obra de alargamento da via, por parte do órgão responsável pela estrada, foi solicitada a mudança de lugar dos postes. A Distribuidora imediatamente iniciou o projeto e aprovações pelos órgãos competentes, bem como a programação da obra.

A EDP esclarece que as solicitações de relocação de poste devem ser feita pelo interessado à Distribuidora, que analisa as responsabilidades e define os custos da obra. Caso seja identificado que a responsabilidade é do solicitante, os custos ficam cargo do mesmo, de acordo com as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor elétrico.

A Distribuidora esclarece ainda que a instalação de postes segue as Normas Brasileiras quanto aos critérios de elaboração de projetos de redes de distribuição de energia elétrica e, antes da realização de qualquer obra, os projetos são aprovados com as Prefeituras Municipais e órgãos competentes.

Para o caso de instalação de postes nas vias públicas definidas por “guias”, a Concessionária segue a delimitação já existente. Nos locais onde não existem “guias”, a empresa solicita às Prefeituras Municipais a definição de “futuro alinhamento", para garantir o posicionamento correto dos postes.

O que diz o DER-ES

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo informou que as duas estruturas estão na lista de postes a serem removidos pela concessionária EDP. A solicitação foi feita, e o DER-ES diz aguardar os trâmites para o efetivo deslocamento.

Após a resposta da EDP que informava sobre o alargamento da via promovido pelo DER-ES, A Gazeta entrou em contato com o departamento para entender o que aconteceu. Em conversa com a reportagem, o diretor-presidente Luiz Cesar Maretto pediu desculpas à população pelo transtorno e afirmou que os postes ficaram no local no momento em que houve o alargamento da via. A expectativa do engenheiro responsável pela obra era que os postes fossem retirados imediatamente depois da pavimentação, ainda no ano passado.

Maretto não soube dizer quando exatamente terminou a obra de alargamento da estrada, mas afirmou que aconteceu no fim de 2022. "É feio deixar dois postes na rodovia, mas o engenheiro fez o melhor possível. Era preciso alargar a via e, naquele momento, ele solicitou à EDP a retirada dos postes", afirmou.

O trecho onde os veículos passam era estrada de terra. Durante a pavimentação promovida pelo DER-ES, colocando bloquetes na ES 388, os dois postes ficaram no trecho. Com a retirada das duas estruturas, o trecho deve ter pista dupla para trânsito dos veículos.

EDP envia equipes após questionamentos de A Gazeta

Nesta quarta-feira (8), um dia após a reportagem de A Gazeta mostrar o incômodo dos moradores em Xuri com os postes na ES 388, a EDP enviou equipes ao local para realocar as estruturas que ficaram no meio do caminho. Inicialmente, a retirada seria feita até o final deste mês. Fotos mostram dois veículos da concessionária de energia no trecho.

EDP retira postes em Xuri, Vila Velha

A reportagem voltou a demandar a EDP para saber a que horas o serviço seria finalizado e se os dois postes já seriam retirados nesta quarta-feira (8). Em nota, a empresa voltou a afirmar que não instala postes em rodovias e confirmou que retira as estruturas nesta quarta (8).

Caso parecido em Presidente Kennedy

O trabalho de pavimentação de uma estrada em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, gerou uma situação ainda pior que o registrado em Xuri. Segundo relato à época, em novembro de 2021, os postes sempre estiveram no local, mas a estrada não passava perto dos postes. O trecho foi asfaltado e os postes não foram retirados.

Um vídeo feito por um motorista mostrava que era preciso fazer um verdadeiro zigue-zague para percorrer a estrada.

Postes no meio da estrada em Presidente Kennedy Crédito: Samuel Braz

Os postes que geraram polêmica começaram a ser realocados dias depois da reportagem de A Gazeta ser publicada, chamando atenção para o caso. A obra, que foi realizada pela EDP, mudou de local 11 dos 16 postes. Segundo a EDP, a concessionária informou à prefeitura sobre o valor de R$ 290 mil necessários para realizar a obra contemplando os 16 postes. Porém, diante dos riscos associados à liberação do tráfego de veículos na rodovia, tirou do meio da rodovia os 11 postes que apresentavam mais riscos. Os outros cinco estavam próximos, mas não no meio da estrada.

A polêmica obra do então recém-inaugurado asfaltamento no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, com postes no meio da estrada, custou ao menos R$ 7.858.135,33 aos cofres públicos da prefeitura. O problema, que revoltou os moradores da região, foi denunciado em matéria de A Gazeta no dia 1º de novembro de 2021.