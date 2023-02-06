Neta pede ajuda para encontrar avô desaparecido há 3 dias na Serra

Nilson Gomes, de 75 anos, está desaparecido desde a última sexta (3) Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta

A família de Nilson Gomes pede ajuda para encontrar o aposentado, de 75 anos, que desapareceu na última sexta-feira (3), depois de ter saído de casa por volta das 6 horas. Morador do bairro Cidade Nova da Serra, na Serra , ele tem Alzheimer em estágio inicial.

De acordo com a neta do aposentado, Juliana Gomes, uma tia foi a primeira a perceber a ausência dele. "Logo pela manhã, a minha tia foi na casa do meu avô, como de costume, para levar café. Quando ela chegou, encontrou a casa dele aberta", comentou.

Segundo Juliana, a princípio, a tia pensou que Nilson havia saído para a caminhada matinal que costuma fazer todos os dias. "Minha tia fez todo o caminho que ele percorre durante a caminhada, mas não o encontrou. Ela, então, achou que poderia ser um assalto. Só que estava tudo lá, na casa dele: dinheiro, roupas e pertences", completou a neta.

A família acredita que Nilson saiu de casa com uma camisa amarela e bermuda preta, chinelo e uma lanterna azul. "Antes de dormir, minha tia sempre ia na casa dele para ver se ele queria alguma coisa. A camisa e a bermuda são o pijama que ele usava quando minha tia o viu pela última vez. Ele também sempre dormia com uma lanterna azul ao lado da cama, para iluminar no escuro, caso levantasse à noite", informou.

Juliana também informou que o avô levou o celular, pois, ao vistoriar a casa, a família não achou o aparelho em lugar nenhum. Contudo, o celular do aposentado não apresenta mais sinal. "A gente acredita que ele saiu com o celular em mãos e pode tê-lo perdido pelo caminho, já que a bermuda com a qual ele saiu de casa não tem bolso", disse Juliana.