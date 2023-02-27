Colisão entre carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Itapemirim

Segundo um policial militar que teve acesso à ocorrência, o fato aconteceu em uma curva, por volta das 11h52. O carro seguia no sentido Paineiras x Garrafão e o ônibus no sentido Cachoeiro de Itapemirim. Com o impacto da colisão, os veículos ficaram danificados como é possível ver nas imagens a seguir: