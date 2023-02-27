Colisão entre carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Itapemirim

Uma colisão entre um carro Corsa e um ônibus comercial, no fim da manhã desta segunda-feira (27), deixou uma pessoa ferida na localidade de Paineiras, em Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo um policial militar que teve acesso à ocorrência, o fato aconteceu em uma curva, por volta das 11h52. O carro seguia no sentido Paineiras x Garrafão e o ônibus no sentido Cachoeiro de Itapemirim. Com o impacto da colisão, os veículos ficaram danificados como é possível ver nas imagens a seguir:
O condutor do carro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi divulgado.
No ônibus havia apenas o motorista, que não se feriu. A pista não precisou ficar interditada e os veículos já foram retirados do local.