Motociclista morre em acidente com carro na ES 490 em Itapemirim

Um motociclista morreu na noite desse domingo (26), após sofrer um acidente na ES 490, na altura da comunidade de Graúna, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo pessoas que chegaram logo após a batida, o motorista de um Toyota Corolla teria invadido a contramão e atingido a moto. A identidade da vítima não foi revelada.
A rodovia na qual tudo aconteceu liga Cachoeiro de Itapemirim ao litoral, e muitos motoristas pararam na via, assustados com a batida. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro foi encaminhado de ambulância ao Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. Já o motociclista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde faleceu.
Após irem ao local do acidente, os policiais estiveram no hospital para colher o depoimento do motorista. No entanto, foram informados pela equipe médica que o homem possuía sinais de embriaguez e fugiu, após se levantar rapidamente da maca ao dar entrada na unidade, dizendo que estava bem.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 22h30 desse domingo (26). O caso segue sob investigação. A corporação não informou se o motorista do carro foi localizado nem se ele fez teste do bafômetro.