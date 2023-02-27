Jovem morre após levar tiros no peito e na cabeça em Pinheiros

José Armando Costa Soares, de 20 anos, morreu após ser baleado em Pinheiros Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a PM, quando os policiais chegaram no lugar do crime, o corpo de José Armando estava coberto com um lençol vermelho. Naquele momento, eles receberam a informação de que a vítima ainda estava viva. Minutos depois, os sinais de vida teriam desaparecido, e o jovem foi dado como morto.

Logo após um militar acionar a perícia da Polícia Civil, a equipe do Samu informou que José Armando continuava vivo e era necessário levá-lo para o Hospital Municipal de Pinheiros. Ele faleceu dentro da ambulância, quando estava a caminho da unidade de saúde.

De acordo com a equipe que realizou o atendimento médico, o jovem sofreu perfurações na cabeça e no peito. Testemunhas contaram para os policiais que as cápsulas das balas não estavam mais onde o crime aconteceu, porque foram recolhidas pelos suspeitos.

Familiares da vítima relataram à corporação que o jovem estava sendo ameaçado de morte, mas não deram outros detalhes. A autoria e a motivação do homicídio não foram esclarecidas até o término da ocorrência, segundo a PM.

Corpo do jovem sendo recolhido e encaminhado ao SML de Linhares Crédito: Juscimar Pereira

Na manhã desta segunda-feira (27), o corpo de José Armando foi liberado pelo hospital e será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será necropsiado e liberado aos familiares.