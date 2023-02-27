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Jovem morre após levar tiros no peito e na cabeça em Pinheiros

José Armando Costa Soares chegou a ser dado como morto durante atendimento do Samu, mas voltou a apresentar sinais vitais e faleceu a caminho do hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 fev 2023 às 10:49

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 10:49

Segundo a família, a vítima vinha sendo ameaçado de morte
José Armando Costa Soares, de 20 anos, morreu após ser baleado em Pinheiros Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um jovem de 20 anos morreu após levar tiros no meio de uma rua no bairro Galileia, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desse domingo (26). De acordo com informações da Polícia Militar, José Armando Costa Soares chegou a ser dado como morto durante atendimento feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, mas depois teve sinais vitais constatados. Mais tarde, ele teve o óbito confirmado.
Segundo a PM, quando os policiais chegaram no lugar do crime, o corpo de José Armando estava coberto com um lençol vermelho. Naquele momento, eles receberam a informação de que a vítima ainda estava viva. Minutos depois, os sinais de vida teriam desaparecido, e o jovem foi dado como morto.
Logo após um militar acionar a perícia da Polícia Civil, a equipe do Samu informou que José Armando continuava vivo e era necessário levá-lo para o Hospital Municipal de Pinheiros. Ele faleceu dentro da ambulância, quando estava a caminho da unidade de saúde.
De acordo com a equipe que realizou o atendimento médico, o jovem sofreu perfurações na cabeça e no peito. Testemunhas contaram para os policiais que as cápsulas das balas não estavam mais onde o crime aconteceu, porque foram recolhidas pelos suspeitos.
Familiares da vítima relataram à corporação que o jovem estava sendo ameaçado de morte, mas não deram outros detalhes. A autoria e a motivação do homicídio não foram esclarecidas até o término da ocorrência, segundo a PM.
Corpo do jovem sendo recolhido e encaminhado ao SML de Linhares
Corpo do jovem sendo recolhido e encaminhado ao SML de Linhares Crédito: Juscimar Pereira
Na manhã desta segunda-feira (27), o corpo de José Armando foi liberado pelo hospital e será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será necropsiado e liberado aos familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode colaborar por meio do Disque-denúncia (181), repassando informações. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer município do Estado.

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