Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assassinato

Mulher morre esfaqueada em rua de Balneário de Carapebus, na Serra

Testemunhas disseram que uma cabeleireira cometeu o crime, por ciúmes do marido; assassinato aconteceu na manhã deste domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2023 às 17:36

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 17:36

Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, foi esfaqueada e morta na Serra
Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, foi esfaqueada e morta na Serra Crédito: Reprodução
A gerente de uma distribuidora de bebidas foi esfaqueada até a morte na manhã deste domingo (26), em uma rua do bairro Balneário de Carapebus, na Serra. A vítima foi identificada como Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, e conforme testemunhas relataram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o crime foi motivado por ciúmes.
De acordo com o relato dessas pessoas, a vítima foi assassinada por uma cabeleireira que estava com ciúmes do namorado e tem um salão de beleza ao lado da distribuidora. A suspeita teria desconfiado que o companheiro estaria tendo um caso com a Adriana.
A cabeleireira, então, teria ido à distribuidora de bebidas discutir com a gerente, que não gostou do teor da conversa e deu um tapa na mulher. Durante essa discussão, a vítima foi esfaqueada e não resistiu.
Um homem, que presenciou a confusão e pediu para não ser identificado, contou que, após ser esfaqueada, Adriana entrou na loja em que ele estava, já sem forças, caindo no chão. "Eu que dei o suporte ali, até a ambulância chegar. Ela não falou mais nada. Eu acho que ela tentava chamar o nome do filho, o nome de alguém, mas ela foi morrendo nos meus braços", declarou. 
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 9h45, com a denúncia de que uma mulher havia sido esfaqueada e estava caída em via pública. Quando os policiais chegaram ao local, ela já tinha morrido. Apesar das buscas realizadas pela PM durante a manhã na região, a suspeita não foi localizada.

Mulher vai à delegacia mas não é presa

Após o crime, a autora das facadas foi até a Delegacia Regional da Serra. De acordo com a Polícia Civil, ela chegou lá noticiando uma ocorrência de calúnia e difamação com vias de fato, descrevendo uma situação de aparência rotineira, não dando a entender que era uma situação de grande gravidade, como homicídio.
A corporação acrescentou que "a investigação e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), estão em andamento. A equipe está trabalhando intensamente no caso e dará uma resposta célere. Cabe destacar que, no caso da pessoa se apresentar espontaneamente na Delegacia, apresentar a sua versão dos fatos não configura situação de flagrante delito".

Atualização

27/02/2023 - 12:33
A reportagem teve acesso a imagens de câmeras de videomonitoramento e à identidade da vítima. A TV Gazeta também ouviu uma testemunha. Posteriormente, a Polícia Civil encaminhou uma nota falando sobre a autora do crime. O texto foi atualizado. 

Veja Também

Bandidos atiram contra carro de aplicativo e acertam mulher na cabeça em Cariacica

Foragido da Justiça de MG furta ambulância no ES e acaba preso

Dois homens são mortos na madrugada de domingo (26) na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados