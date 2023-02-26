Mulher morre esfaqueada em rua de Balneário de Carapebus, na Serra

Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, foi esfaqueada e morta na Serra Crédito: Reprodução

TV Gazeta, o crime foi motivado por ciúmes. A gerente de uma distribuidora de bebidas foi esfaqueada até a morte na manhã deste domingo (26), em uma rua do bairro Balneário de Carapebus, na Serra . A vítima foi identificada como Adriana Aparecida Amaral, de 48 anos, e conforme testemunhas relataram ao repórter André Falcão, da, o crime foi motivado por ciúmes.

De acordo com o relato dessas pessoas, a vítima foi assassinada por uma cabeleireira que estava com ciúmes do namorado e tem um salão de beleza ao lado da distribuidora. A suspeita teria desconfiado que o companheiro estaria tendo um caso com a Adriana.

A cabeleireira, então, teria ido à distribuidora de bebidas discutir com a gerente, que não gostou do teor da conversa e deu um tapa na mulher. Durante essa discussão, a vítima foi esfaqueada e não resistiu.

Um homem, que presenciou a confusão e pediu para não ser identificado, contou que, após ser esfaqueada, Adriana entrou na loja em que ele estava, já sem forças, caindo no chão. "Eu que dei o suporte ali, até a ambulância chegar. Ela não falou mais nada. Eu acho que ela tentava chamar o nome do filho, o nome de alguém, mas ela foi morrendo nos meus braços", declarou.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi acionada por volta das 9h45, com a denúncia de que uma mulher havia sido esfaqueada e estava caída em via pública. Quando os policiais chegaram ao local, ela já tinha morrido. Apesar das buscas realizadas pela PM durante a manhã na região, a suspeita não foi localizada.

Mulher vai à delegacia mas não é presa

Após o crime, a autora das facadas foi até a Delegacia Regional da Serra. De acordo com a Polícia Civil , ela chegou lá noticiando uma ocorrência de calúnia e difamação com vias de fato, descrevendo uma situação de aparência rotineira, não dando a entender que era uma situação de grande gravidade, como homicídio.

A corporação acrescentou que "a investigação e as diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), estão em andamento. A equipe está trabalhando intensamente no caso e dará uma resposta célere. Cabe destacar que, no caso da pessoa se apresentar espontaneamente na Delegacia, apresentar a sua versão dos fatos não configura situação de flagrante delito".