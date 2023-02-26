Bandidos atiram contra carro de aplicativo e acertam mulher na cabeça em Cariacica

Local onde mulher foi baleada em Cariacica Crédito: Diony Silva

Segundo familiares ouvidos pelo repórter Diony Silva, TV Gazeta, Mari estava voltando com o marido da casa de parentes quando o carro de aplicativo onde estavam foi parado por criminosos armados. A motorista teria se assustado e arrancado com o carro, o que provocou a reação dos criminosos.

A Polícia Militar informou que foi acionada diretamente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, visto que a motorista teria dirigido direto para o hospital em busca de socorro. No hospital, Mari passou por cirurgia e foi levada para a UTI, mas não resistiu e acabou morrendo

A cerimonialista Mari Paula Francisco Xavier, 39 anos, não resistiu e morreu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória Crédito: Reprodução

Polícia Militar informou que, no local, os militares fizeram contato com um companheiro da vítima e uma motorista de aplicativo, que informou que estava transportando o casal, quando atiraram contra seu veículo em Rio Marinho, Cariacica. Os disparos teriam acertado a porta traseira do carro e atingido a passageira, que foi alvejada por dois disparos na cabeça.

Familiares contam que ela é cerimonialista, portanto costuma trabalhar aos finais de semana, mas neste estava de folga e aproveitou para encontrar familiares.