Bandidos atiram contra carro de aplicativo e acertam mulher na cabeça em Cariacica

Uma mulher de 39 anos levou dois tiros na cabeça na madrugada deste domingo (27), por volta das 2h, entre os bairros Jardim Botânico e Rio Marinho, em Cariacica. Um dos disparos atravessou o crânio e outra bala ficou alojada no corpo da vítima. Mari Paula Francisco Xavier não resistiu e morreu na tarde do mesmo dia.
Segundo familiares ouvidos pelo repórter Diony Silva, TV Gazeta, Mari estava voltando com o marido da casa de parentes quando o carro de aplicativo onde estavam foi parado por criminosos armados. A motorista teria se assustado e arrancado com o carro, o que provocou a reação dos criminosos.
A Polícia Militar informou que foi acionada diretamente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, visto que a motorista teria dirigido direto para o hospital em busca de socorro. No hospital, Mari passou por cirurgia e foi levada para a UTI, mas não resistiu e acabou morrendo
A Polícia Militar informou que, no local, os militares fizeram contato com um companheiro da vítima e uma motorista de aplicativo, que informou que estava transportando o casal, quando atiraram contra seu veículo em Rio Marinho, Cariacica. Os disparos teriam acertado a porta traseira do carro e atingido a passageira, que foi alvejada por dois disparos na cabeça.
Familiares contam que ela é cerimonialista, portanto costuma trabalhar aos finais de semana, mas neste estava de folga e aproveitou para encontrar familiares.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.