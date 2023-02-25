Motoboy de 20 anos é morto a facadas em briga de parentes em Cariacica

Avenida Amazonas, no bairro Rosa da Penha, Cariacica, onde o motoboy Pedro Henrique Nascimento foi esfaqueado Crédito: Fernando Estevão / Reprodução

Um rapaz foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (24) logo após tentar separar uma briga entre o pai e a madrasta de sua esposa em Cariacica. Pedro Henrique da Silva Nascimento, de 20 anos, passava de moto com a mulher quando viu o casal brigando e decidiu retornar para resolver o impasse.

Segundo informações da TV Gazeta, a madrasta, de 39 anos, é suspeita de ter cometido o crime que aconteceu por volta das 21 horas, na Avenida Amazonas, no bairro Rosa da Penha, região de Campo Grande. Ela teria fugido na moto de Pedro Henrique acompanhada deu um filho menor de idade após o crime.

A vítima tinha dois filhos gêmeos, de apenas um ano, e trabalhava como motoboy. Ele chegou a dar entrada no PA de Alto Lage, com diversas perfurações de arma branca, mas não resistiu aos ferimentos.

Pedro Henrique foi morto com pelo menos duas facadas nas costas, uma delas no pescoço. Testemunhas contaram à TV Gazeta que viram a madrasta da esposa do rapaz dando as facadas nele. E depois também viram que ela fugiu com a moto do jovem.

Policiais militares conversaram com a esposa de Pedro que relatou que pouco antes do crime o rapaz teria feito uma intervenção em uma discussão que ocorria entre o pai e madrasta dela. Em seguida, o jovem teria saído do local dizendo que iria em casa e que voltaria para resolver a situação.

"Ele ainda tinha muita coisa para viver, muitos planos. Meu pai e minha madrasta estavam batendo boca e ela estava batendo nele com um pedaço de madeira. Pedro pediu um segundo para ir lá resolver, mas pedi muito para ele não ir", contou a esposa de Pedro, de 19 anos, que não quis se identificar.

Já a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo nota da PC, a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.