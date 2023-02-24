Empresário foi morto após programa e teve corpo incendiado na Serra

Dia 18 (sábado): empresário e adolescente de 16 anos se encontraram durante a tarde. Ao fim do encontro, jovem de 18 anos rende motorista, e os dois levam o homem para Jacaraípe, na Serra. Em uma região afastada, o adolescente e o jovem batem e matam Gildomar Perin

Dia 20 (segunda): cartão de Gildomar Perin é usado para compras. O empresário estava morto, enquanto o adolescente usava o dinheiro e o cartão da vítima

Dia 21 (terça): o adolescente de 16 anos convidou uma terceira pessoa, um jovem de 24 anos, para colocar fogo no corpo de Gildomar Perin. O empresário teve o corpo queimado no início da madrugada de terça-feira



Dia 21 (terça): Guarda Municipal flagra dois suspeitos em carro de Gildomar durante a tarde. Veículo do modelo Ônix branco estava na Ilha do Frade, em Vitória

Dia 23 (quinta-feira): corpo de Gildomar Perin é encontrado durante ação da DHPP da Serra