Após perseguição e tiros, caminhonete roubada é recuperada no ES

Uma caminhonete com restrição de furto e roubo foi recuperada após uma perseguição policial que terminou no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros durante o percurso. Imagens obtidas por A Gazeta mostram o momento em que o veículo é abandonado por quatro suspeitos, que fogem correndo a pé. Os indivíduos depois não foram mais vistos.

Os policiais receberam a informação de que o veículo, um Volkswagen Amarok prata, que havia sido roubado e andava com placa adulterada, estava em deslocamento de Nova Venécia para São Gabriel. Segundo a PM, foi montado um cerco na rodovia ES 137, mas os suspeitos perceberam e furaram o bloqueio em alta velocidade.

Cerca de 200 metros a frente do cerco estava uma outra viatura da PM. Um dos indivíduos, que ocupava o banco atrás do condutor da Amarok, atirou contra os militares, que revidaram em seguida.

Os suspeitos continuaram a fuga e trocaram tiros ainda com outras duas viaturas policiais, que faziam a perseguição, mas precisaram manter uma distância de segurança. Em seguida, a caminhonete entrou em um terreno baldio e bateu contra um muro. Os quatro indivíduos conseguiram sair do veículo e correram por uma rua. É possível ver que ao menos um deles está vestido com um colete à prova de balas.

A PM fez buscas na região, porém não conseguiu localizar os homens. No interior da Amarok foram encontradas seis cápsulas de munições calibre .40 e uma mochila preta com diversos objetos.