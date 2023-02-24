Jovem é preso com 20 tabletes de maconha e caderno do tráfico em Vila Velha

De acordo com o subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, denúncias anônimas indicaram que um indivíduo estaria traficando na região. No local, os agentes abordaram um indivíduo com as características descritas. Com ele, foram encontrados três tabletes de maconha. Questionado sobre a droga, o jovem confessou que teria mais em casa.