Jovem é preso com 20 tabletes de maconha e caderno do tráfico em Vila Velha

Um jovem de 20 anos foi preso com 20 tabletes de maconha na noite dessa quinta-feira (23), no bairro Glória, em Vila Velha. Parte da droga foi encontrada com o próprio suspeito na Rua Dom Pedro II, e o restante na residência dele, que fica na mesma região. Além disso, foram apreendidas uma caderneta com anotações do tráfico e uma balança de precisão.
De acordo com o subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, denúncias anônimas indicaram que um indivíduo estaria traficando na região. No local, os agentes abordaram um indivíduo com as características descritas. Com ele, foram encontrados três tabletes de maconha. Questionado sobre a droga, o jovem confessou que teria mais em casa.
A equipe, então, se deslocou até a residência do suspeito, onde foram localizados mais 17 tabletes, além da balança de precisão e uma caderneta com anotações do tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e não teve o nome divulgado.
A Polícia Civil foi questionada sobre a autuação e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.