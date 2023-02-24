Durante o desfile de blocos no Centro, muito lixo foi deixado pelas ruas e lançado nas águas da baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Essas medidas, ainda segundo a notificação do promotor, são necessárias "até que sejam apuradas as irregularidades decorrentes da poluição ambiental na baía de Vitória, poluição sonora, perturbação ao sossego alheio, impacto urbanístico decorrente da destinação dos resíduos, bem como a questão da segurança pública."

Your browser does not support the audio element. MPES pede que Prefeitura de Vitória proíba novos blocos no Centro

Marcelo Lemos também estabelece um prazo de cinco dias, improrrogáveis, para que o Ministério Público seja informado sobre as medidas adotadas pela administração municipal.

A Prefeitura de Vitória foi procurada na noite desta quinta-feira (23) para se manifestar sobre a recomendação do MPES e as providências que pretende implementar, mas ainda não se pronunciou. Assim que apresentar um posicionamento, este texto será atualizado.

Os blocos Prakabá e Esquerda Festiva já foram notificados e tiveram o alvará suspenso.