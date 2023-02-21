ES tem programação de blocos de carnaval até março; veja agenda

Desfile do Bloco Puta Bloco, no Centro de Vitória, no domingo (19) Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização O bloco Pela Donas do Centro não vai desfilar mais no domingo (26) como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Vitória. A matéria foi atualizada com a retirada do evento.

Oficialmente, o carnaval chega ao fim nesta terça-feira (22). Mas quem ainda quer curtir a folia pode preparar a fantasia porque o Espírito Santo tem blocos de rua agendados para os próximos finais de semana, até o mês de março.

Para ajudar capixabas e turistas a curtir as festividades, "HZ" traz o Agendão de Blocos com a programação dos blocos de rua.

No sábado (25), por exemplo, o tradicional bloco Kustelão sai em Jardim Camburi, na Capital, às 13h30. Mas, além de Vitória, há blocos fora do carnaval oficial em cidades de Norte a Sul do Estado.

Tem opção para quem gosta de curtir em família, quem vai levar as crianças e até bloco católico! É para todo mundo se divertir do jeito que quiser. Confira abaixo por cidade e data.

Infográfico: agendão de blocos 2023