Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • ES tem programação de blocos de carnaval até março; veja agenda
A folia não acabou

ES tem programação de blocos de carnaval até março; veja agenda

Infográfico mostra onde ainda vai ser possível curtir a folia de Norte a Sul do Estado, com horários e trajetos dos blocos pós-carnaval
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 19:02

Bloco Puta BLoco
Desfile do Bloco Puta Bloco, no Centro de Vitória, no domingo (19) Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualização

23/02/2023 - 7:05
O bloco Pela Donas do Centro não vai desfilar mais no domingo (26) como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Vitória. A matéria foi atualizada com a retirada do evento.
Oficialmente, o carnaval chega ao fim nesta terça-feira (22). Mas quem ainda quer curtir a folia pode preparar a fantasia porque o Espírito Santo tem blocos de rua agendados para os próximos finais de semana, até o mês de março.
Para ajudar capixabas e turistas a curtir as festividades, "HZ" traz o Agendão de Blocos com a programação dos blocos de rua.
No sábado (25), por exemplo, o tradicional bloco Kustelão sai em Jardim Camburi, na Capital, às 13h30. Mas, além de Vitória, há blocos fora do carnaval oficial em cidades de Norte a Sul do Estado.
Tem opção para quem gosta de curtir em família, quem vai levar as crianças e até bloco católico! É para todo mundo se divertir do jeito que quiser. Confira abaixo por cidade e data.

Infográfico: agendão de blocos 2023

Veja Também

Doença do beijo: conheça os sintomas da infecção comum no carnaval

Veja dicas para se recuperar da ressaca pós-carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados