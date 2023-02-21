Uma alimentação leve, baseada em reidratação e nutrição, é fundamental Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Veja dicas para se recuperar da ressaca pós-carnaval

Os dias de samba e folia do carnaval estão acabando e, após o feriado prolongado, alguns foliões podem sentir os efeitos da ressaca. O problema sempre vem no dia seguinte para aqueles que exageraram no consumo de bebida alcoólica e comidas gordurosas.

O excesso de álcool causa um mal-estar generalizado devido a desajustes metabólicos que causam sintomas como desidratação, dor de cabeça e agressões na mucosa gástrica - provocando enjoos e vômito.

A nutricionista Dalyla Formagine, da Unimed Vitória, explica por que as pessoas ficam de ressaca. “Esses sintomas ocorrem devido a conversão do álcool em acetaldeído no fígado, que é muito mais tóxico que o próprio álcool. Por isso, o corpo tenta rapidamente se ‘livrar’ dessa composição convertendo-o em acetato para então eliminá-lo. Esse processo causa os sintomas de ressaca que, geralmente, se iniciam cerca de seis a oito horas após o consumo e podem durar até 24 horas”.

Uma alimentação leve, baseada em reidratação e nutrição, é a principal dica, seguida de chá de hortelã e grandes porções de saladas cruas. Além disso, é importante consumir de duas a três frutas ricas em água como melancia, abacaxi e melão. Também é recomendado reduzir o consumo de açúcares, frituras e farinhas nos dias seguintes.

“O fígado faz o trabalho de desintoxicar o organismo, mas é possível ajudar esse processo inserindo alguns alimentos com ativos anti-inflamatórios e diuréticos, que vão além da ingestão frequente de água, incluindo cerca de 500ml de chá por dia (chá verde, cavalinha ou hortelã) e suco verde com limão, abacaxi, couve e salsão. Essa combinação de alimentos pode ser utilizada para uma recuperação pós-folia”, ensina Dalyla.

OS PÉS

Após pular e dançar no carnaval, os pés podem dar sinais de exaustão. Para isso, a fisioterapeuta Talita Novaes comenta que é comum ter uma sensação de peso e cansaço nas pernas, porque os pés sofrem pelo impacto com o chão. A dica é ter atenção sobre o uso do calçado ideal.

“Evite saltos altos ou calçados apertados, escolhendo tênis confortáveis para evitar dores no final do dia. Para aliviar a dor pode ser feito um escalda-pés com água morna ou mistura de ervas naturais para relaxar, aliado ao uso de compressas quentes na região dos pés”, diz a profissional.

As dores pelo corpo podem ser amenizadas com auto alongamento ou automassagem, junto de bolas cravo ou bolinha de tênis para massagear as regiões doloridas.