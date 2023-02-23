Como se recuperar energeticamente após o Carnaval Crédito: Personare

O Carnaval é um momento de brincadeira e diversão, mas depois que passa, na maior parte das vezes, estamos destruídos física e energeticamente.

Seja porque abusamos da resistência do nosso próprio corpo ou porque bebemos em excesso e nos alimentamos de muitos alimentos pouco (ou nada) saudáveis.

No campo energético, é também um desastre, pois costumamos a "ficar surdos" e não escutamos nada que nossa sabedoria interna esteja falando ou sinalizando.

Ofereço a seguir algumas ferramentas comportamentais para você se recuperar energeticamente após o Carnaval, para voltar à rotina com mais leveza e consciência positiva.

Se recupere energeticamente após o Carnaval

Tente seguir esses passos, não necessariamente nesta ordem. Mas o que você conseguir incluir com certeza pode fazer a diferença no seu bem-estar.

Nos primeiros dias, tome mais água do que costuma tomar e coma mais frutas e legumes, deixando de lado os temperos fortes e as carnes.

Observe a si com muita atenção e não passe dos limites, principalmente nesta primeira semana. Se tiver que ultrapassar, hidrate ainda mais o corpo com água, sucos e visualizações positivas.

Faça silêncio por alguns minutos assim que acordar, no decorrer do dia e antes de dormir — ocupe seu corpo físico, perceba-se dos pés à cabeça. Quanto maior o tempo dedicado e a intenção de atingir o bem-estar, maior a possibilidade de organização natural.

Faça visualizações que possam transformar gradualmente estas contaminações adquiridas em energias positivas. Abaixo, ofereço uma sugestão de visualização de limpeza energética. Acredite, experimente. Pode fazer toda a diferença.