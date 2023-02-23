Como se recuperar energeticamente após o Carnaval

O Carnaval é um momento de brincadeira e diversão, mas depois que passa, na maior parte das vezes, estamos destruídos física e energeticamente.
Seja porque abusamos da resistência do nosso próprio corpo ou porque bebemos em excesso e nos alimentamos de muitos alimentos pouco (ou nada) saudáveis.
No campo energético, é também um desastre, pois costumamos a "ficar surdos" e não escutamos nada que nossa sabedoria interna esteja falando ou sinalizando.
Ofereço a seguir algumas ferramentas comportamentais para você se recuperar energeticamente após o Carnaval, para voltar à rotina com mais leveza e consciência positiva.
Seu corpo merece um descanso e esses procedimentos vão ajudar, mesmo se tiver que voltar ao trabalho imediatamente. E se precisar de ajuda para vencer o desânimo e recuperar o prazer e energia no seu dia a dia, clique aqui.
Se recupere energeticamente após o Carnaval
Tente seguir esses passos, não necessariamente nesta ordem. Mas o que você conseguir incluir com certeza pode fazer a diferença no seu bem-estar.
Nos primeiros dias, tome mais água do que costuma tomar e coma mais frutas e legumes, deixando de lado os temperos fortes e as carnes.
Observe a si com muita atenção e não passe dos limites, principalmente nesta primeira semana. Se tiver que ultrapassar, hidrate ainda mais o corpo com água, sucos e visualizações positivas.
Use chá de dente de leão para ajudar a desintoxicar o seu organismo, principalmente o fígado, em caso de ingestão de álcool. Essa erva atua no 3º Chakra (o Plexo Solar, entenda aqui), que fica acima do umbigo, e ajuda na limpeza do corpo, melhorando toda a trajetória energética do nosso ser.
Faça silêncio por alguns minutos assim que acordar, no decorrer do dia e antes de dormir — ocupe seu corpo físico, perceba-se dos pés à cabeça. Quanto maior o tempo dedicado e a intenção de atingir o bem-estar, maior a possibilidade de organização natural.
Faça visualizações que possam transformar gradualmente estas contaminações adquiridas em energias positivas. Abaixo, ofereço uma sugestão de visualização de limpeza energética. Acredite, experimente. Pode fazer toda a diferença.
- Regina Restelli: Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos on-line no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação. E-mail: [email protected]