Quais são os signos mais inteligentes do Zodíaco Crédito: Personare

Quais são os signos mais inteligentes do Zodíaco? Todo mundo tem mais facilidade em algum assunto e nós temos habilidades distintas em cada um de nós. Mas algumas pessoas carregam uma aptidão para adquirir conhecimento nas veias – e no Mapa Astral também.

Há os signos que são aprendizes por natureza, outros têm dom para serem mestres. Mas não é só o signo solar que conta quando falamos de inteligência. Além de Sol, se você tiver Lua ou Ascendente em um dos 5 signos que conto a seguir, você está entre os signos mais inteligentes do Zodíaco.

Mas mesmo que você não tenha, os planetas estão em alguma Casa Astrológica. No Mapa Astral do Personare, você pode ver em qual Casa você tem os signos mais inteligentes e, depois, conferir aqui qual é a área da vida que corresponde à cada Casa.

Por exemplo, se você tem Gêmeos na Casa 2, que é a Casa do dinheiro, provavelmente você curte estudar sobre finanças e tem uma inteligência para ganhar dinheiro..

5 signos mais inteligentes

Para saber se você está nesse top 5, primeiro, veja onde estão Sol, Lua e Ascendente no seu mapa. Para isso:

Faça ou acesse aqui a versão gratuita do seu Mapa Astral.

Então, procure na tabela por Sol, Lua e Ascendente.



Anota os signos que aparecem ao lado deles



Agora, confira se aparece um dos 5 signos listados a seguir.



1. GÊMEOS

quer aprender tudo. Além de curiosidade, existe facilidade para entender sobre muitos assuntos. Gêmeos é o signo da comunicação e se destaca pela forma de se expressar. Mas, dependendo de onde você tem Gêmeos no mapa, ele mostra o lado nerd, que. Além de curiosidade, existe facilidade para entender sobre muitos assuntos.

2. SAGITÁRIO

amante de livros e apaixonado por mergulhar e aprofundar em conhecimento. Claro que melhor ainda se puder fazer isso viajando, em contato com outras culturas e boas doses de aventura. Sagitário é conhecido por seu espiríto aventureiro e otimista . No entanto, uma das suas grandes virtudes também é serClaro que melhor ainda se puder fazer isso viajando, em contato com outras culturas e boas doses de aventura.

3. VIRGEM

eficientes nos estudos. Aprender, para elas, é um hábito. Virgem é famoso por ser crítico, organizado e detalhista. E é tudo verdade! Mas essas características também fazem das pessoas com Virgem forte no mapa serem muitoAprender, para elas, é um hábito.

4. CAPRICÓRNIO

muito responsável e ambicioso. Pessoas capricornianas enfrentam a realidade e lidam com os obstáculos que necessitarem. Ter metas e ambições bem definidas é parte importante da personalidade de Capricórnio. Mas o que faz dele o quarto signo mais estudioso é serPessoas capricornianas enfrentam a realidade e lidam com os obstáculos que necessitarem.

5. AQUÁRIO

signo que representa o ápice do desenvolvimento mental e da criatividade do Zodíaco. Além disso, o fato de amarem trocar informações, curtirem saber de tudo e ainda serem contestadores, faz dele um signo super inteligente. Aquário é muito conhecido pelo seu espírito amigo e inovador. Mas esse também é o. Além disso, o fato de amarem trocar informações, curtirem saber de tudo e ainda serem contestadores, faz dele um signo super inteligente.