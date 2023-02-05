Descubra a pedra de cada signo para 2023 Crédito: Personare

A cada ano, novos desafios se apresentam. E cada pessoa vive desafios diferentes. É por isso que não existe uma única pedra mágica que resolve a vida de todas as pessoas. Uma das formas de descobrir qual é uma pedra para ajudar nos seus desafios é com ajuda da Astrologia. Neste artigo, a gente te conta qual é a pedra de cada signo para 2023.

Afinal, pedras e cristais emanam uma energia que pode ajudar você em situações específicas ao longo de 2023. Mas lembre que a função do cristal é ajudar você em seu caminho, auxiliando a tomar as melhores decisões na vida. Depois de conhecer a sua pedra do ano, limpe e energize o cristal (saiba como aqui) e conecte-se a ele.

Pedra de cada signo para 2023

A seguir, veja tanto a sugestão de pedra do seu signo solar quanto a do seu Ascendente, porque é para ele que as previsões são mais precisas. Se você não sabe ou não lembra, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito.

Pedra para Áries em 2023: Olho de Tigre

Pedra para Touro em 2023: Quartzo Cetro

A entrada de Plutão em Aquário representará um período de reflexão, que pede para você equilibrar suas relações com figuras de autoridade e trabalhar a própria autoridade.

Cristal para Gêmeos em 2023: Citrino

Muitas oportunidades envolvendo sua imagem e de ser uma liderança no seu grupo devem marcar o seu ano. Por isso, a pedra que pode ajudar Gêmeos é o Citrino, para ajudar no seu posicionamento e sua certeza interna.

E para voltar sempre que necessário (e se voltar) para o presente, tenha uma ponta de quartzo transparente, que remete a sua elevação pessoal em direção a meta e propósito

Pedra para Câncer em 2023: Água-marinha

Nesse sentido, a pedra indicada para Câncer vai ajudar o Chakra Laríngeo, conferindo poder à palavra falada, favorecendo a verdadeira comunicação e possibilitando a expressão criativa no discurso, na escrita e nas artes.

Pedra para Leão em 2023: Ametista

A sua área ligada ao propósito de vida recebe trânsitos de Júpiter e Urano e o Eclipse de outubro, indicando mudanças profundas.

Cristal para Virgem em 2023: Quartzo Rutilado

Júpiter em Áries pode representar oportunidades para expandir os ganhos com renda variável ou mesmo com aumento salarial neste ano.

Pedra para Libra em 2023: Sodalita

Saturno em Peixes pode vir com uma oportunidade para você aprender a fazer uma coisa de cada vez e, assim, ser mais eficiente em 2023.

Pedra para Escorpião em 2023: Jaspe

A breve entrada de Plutão em Aquário pode trazer tendência de alguma mudança no que você está pensando para sua carreira e projetos futuros.

Cristal para Sagitário em 2023: Azurita

Saturno entra em Peixes em 2023 e, para Sagitário, pode ser um ótimo período para se aprofundar no autoconhecimento e no seu aperfeiçoamento.

Para Leão, especialmente, vai ajudar no aprofundamento em si e dar suporte para enxergar com o que você deve lidar.

Pedra para Capricórnio em 2023: Rodonita

Com Júpiter em Touro, Capricórnio pode viver melhora no relacionamento com seu prazer, seus romances e com sua própria expansão pessoal.

Por isso, a pedra indicada para Capricórnio é a Rodonita, que inspira a livrar-nos de mágoas passadas e voltar a confiar na força do amor, principalmente no nosso amor-próprio, que transborda para outros.

Cristal para Aquário em 2023: Fluorita

Plutão em Aquário pode representar tanto oportunidades quanto desafios para você. Use essa energia para transformações.

Então, a pedra indicada para Aquário é a Fluorita, que relaciona-se bem com mudanças, especialmente as mudanças mentais. Contêm também elementos que eliminam as impurezas, o ranço e padrões passados – saiba mais sobre pedras para lidar com a raiva aqui.

Pedra para Peixes em 2023: Pirita

Júpiter em Áries traz mais chance de você ganhar dinheiro em 2023. Se você souber usar esse trânsito a seu favor, poderá colher ótimos resultados quando Júpiter chegar em Touro, a partir de maio.

A Pirita ressoa na frequência da junção de características como trabalho, competência, dedicação, força de vontade, inteligência, estratégia e ação, para alcançar o objetivo que seria abundância, prosperidade.