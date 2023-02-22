Técnicas para momentos de crise emocional e mental Crédito: Personare

Administrar os momentos de crise nem sempre é fácil. Mas sempre que você perceber que está entrando em uma crise mental ou uma crise emocional é importante prestar atenção na sua respiração. É a respiração que avisa o que está acontecendo e com ela também intervimos e mudamos o jeito de reagir.

A seguir, compartilho com vocês uma sequência de técnicas, com respirações e exercícios energéticos, para apoiar você em momentos antes de uma crise, como forma de prevenção e para amenizar os sintomas.

Mas tenha discernimento para procurar ajuda especializada sempre que necessário ou caso se repita mais vezes.

Técnicas para momentos de crises

Agora, veja o passo a passo e faça sempre que precisar. Essa é uma sequência para ser feita inteira, partes de 1 a 5, para apoiar em momentos de crise.

Parte 1: Flow

É a respiração lenta e profunda, que chamo de flow, de fluir. É para fazer fluir a energia com ritmo e harmonia.

Comece pela respiração abdominal e depois torácica: na inspiração encha a barriga e depois o peito.

Na expiração solte a barriga e depois solte o peito.

Repita essa respiração flow lenta e profundamente por 10 vezes.

Dica: Deite-se, de olhos fechados, com uma mão na barriga e outra no peito. Perceba o subir da mão na barriga, depois da mão do peito. Em seguida, o descer da mão da barriga e da mão do peito. Concentre-se só no entrar e sair do ar.

Parte 2: Boot

A respiração forte e intencional, que chamo de boot. É como se tirasse a gente da tomada por 10 minutos para começar de novo. Essa respiração é para fazer em sequência, por três vezes no máximo, e por período do dia (manhã e noite, por exemplo).

Deite-se ou sente-se confortavelmente

Inspire forte para dentro usando toda sua capacidade de entrada.

Solte expirando todo ar, com ritmo um pouco rápido, por 30 vezes.



Na última vez que inspirar, segure o ar dentro por um minuto.

Nesse tempo, vá relaxando a testa, a bochecha, o maxilar, o pescoço e, por último, os ombros.



Quando sentir necessidade, expire suavemente e segure o ar de novo, mas agora com os pulmões vazios por 10 segundos.

Arrume as costas, “olhe para dentro” e visualize o topo da sua cabeça.



Inspire como se estivesse saindo de um mergulho.



Parte 3: Cruzar a energia

O objetivo é fazer a energia circular espiralada, como os nossos canais de energia centrais fazem:

Esfregue as mãos uma da outra, fique em pé e chacoalhe o corpo, pode até dar uns pulinhos para ativar.

Mão direita vai ao ombro esquerdo.

Inspire e pressione o ombro por dois segundos.

Depois desça a mão transversalmente, expirando.

Cruze-a na frente do corpo até chegar na posição lateral direita.



Mão esquerda vai ao ombro direito.

Inspire e pressione o ombro por dois segundos.

Depois desça a mão transversalmente, expirando.

Cruze-a na frente do corpo até chegar na posição lateral esquerda.



Repita três vezes cada sequência.



Parte 4: Exercício do chakra frontal

Etapa para energizar o mental com ordem e harmonia:

Esfregue as mãos para aquecer.

Coloque uma mão espalmada na testa e a outra mão espalmada na nuca.



Inspire profundamente por três vezes.



Troque as mãos e repita a respiração.



Parte 5: Exercício do coronário

Ativação dos pontos dos meridianos da nossa cabeça e conexão do nosso coronário com o alto, o alto sendo nossa melhor versão como ser humano mais evoluído.

Primeiro, coce a sua cabeça toda para ativar todos os pontos energéticos da cabeça.

Na linha mediana da cabeça, começando da linha do cabelo coloque as duas mãos em paralelo como o coçar, mas abra como se estivesse abrindo a sua cabeça.



Então, posicione as mãos um pouquinho mais para trás ainda na linha mediana e repita abrindo a cabeça.



E mais um pouquinho para trás e abre.



O mais importante é que você se cuide. E lembre-se: além de cuidar da mente e das emoções, siga as recomendações para manter sua saúde física.