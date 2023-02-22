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Saúde mental

Técnicas para momentos de crise emocional e mental

Exercício pode ser feito quando você perceber que está com sintomas de ansiedade
Personare

Personare

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 11:34

Técnicas para momentos de crise emocional e mental
Técnicas para momentos de crise emocional e mental Crédito: Personare
Administrar os momentos de crise nem sempre é fácil. Mas sempre que você perceber que está entrando em uma crise mental ou uma crise emocional é importante prestar atenção na sua respiração. É a respiração que avisa o que está acontecendo e com ela também intervimos e mudamos o jeito de reagir.
Você sabe identificar uma crise de ansiedade? Veja aqui o que é e quais são os sinais. É importante entender que crises de ansiedade ou outros tipos de crise não podem se tornar um hábito ou serem encaradas como algo “normal”.
A seguir, compartilho com vocês uma sequência de técnicas, com respirações e exercícios energéticos, para apoiar você em momentos antes de uma crise, como forma de prevenção e para amenizar os sintomas.
Mas tenha discernimento para procurar ajuda especializada sempre que necessário ou caso se repita mais vezes.

Técnicas para momentos de crises

Agora, veja o passo a passo e faça sempre que precisar. Essa é uma sequência para ser feita inteira, partes de 1 a 5, para apoiar em momentos de crise.

Parte 1: Flow

É a respiração lenta e profunda, que chamo de flow, de fluir. É para fazer fluir a energia com ritmo e harmonia.
  • Comece pela respiração abdominal e depois torácica: na inspiração encha a barriga e depois o peito. 
  • Na expiração solte a barriga e depois solte o peito. 
  • Repita essa respiração flow lenta e profundamente por 10 vezes.
Dica: Deite-se, de olhos fechados, com uma mão na barriga e outra no peito. Perceba o subir da mão na barriga, depois da mão do peito. Em seguida, o descer da mão da barriga e da mão do peito. Concentre-se só no entrar e sair do ar.
A meditação para ansiedade (veja aqui) também é uma poderosa aliada.

Parte 2: Boot

A respiração forte e intencional, que chamo de boot. É como se tirasse a gente da tomada por 10 minutos para começar de novo. Essa respiração é para fazer em sequência, por três vezes no máximo, e por período do dia (manhã e noite, por exemplo).
  • Deite-se ou sente-se confortavelmente
  • Inspire forte para dentro usando toda sua capacidade de entrada. 
  • Solte expirando todo ar, com ritmo um pouco rápido, por 30 vezes.
  • Na última vez que inspirar, segure o ar dentro por um minuto. 
  • Nesse tempo, vá relaxando a testa, a bochecha, o maxilar, o pescoço e, por último, os ombros.
  • Quando sentir necessidade, expire suavemente e segure o ar de novo, mas agora com os pulmões vazios por 10 segundos.
  • Arrume as costas, “olhe para dentro” e visualize o topo da sua cabeça.
  • Inspire como se estivesse saindo de um mergulho.

Parte 3: Cruzar a energia

O objetivo é fazer a energia circular espiralada, como os nossos canais de energia centrais fazem:
  • Esfregue as mãos uma da outra, fique em pé e chacoalhe o corpo, pode até dar uns pulinhos para ativar.
  • Mão direita vai ao ombro esquerdo. 
  • Inspire e pressione o ombro por dois segundos. 
  • Depois desça a mão transversalmente, expirando. 
  • Cruze-a na frente do corpo até chegar na posição lateral direita.
  • Mão esquerda vai ao ombro direito. 
  • Inspire e pressione o ombro por dois segundos. 
  • Depois desça a mão transversalmente, expirando. 
  • Cruze-a na frente do corpo até chegar na posição lateral esquerda.
  • Repita três vezes cada sequência.

Parte 4: Exercício do chakra frontal

Etapa para energizar o mental com ordem e harmonia:
  • Esfregue as mãos para aquecer.
  • Coloque uma mão espalmada na testa e a outra mão espalmada na nuca.
  • Inspire profundamente por três vezes.
  • Troque as mãos e repita a respiração.

Parte 5: Exercício do coronário

Ativação dos pontos dos meridianos da nossa cabeça e conexão do nosso coronário com o alto, o alto sendo nossa melhor versão como ser humano mais evoluído.
  • Primeiro, coce a sua cabeça toda para ativar todos os pontos energéticos da cabeça.
  • Na linha mediana da cabeça, começando da linha do cabelo coloque as duas mãos em paralelo como o coçar, mas abra como se estivesse abrindo a sua cabeça.
  • Então, posicione as mãos um pouquinho mais para trás ainda na linha mediana e repita abrindo a cabeça.
  • E mais um pouquinho para trás e abre.
Para uma orientação personalizada, que considere as suas questões pessoais e dificuldades, a consulta especializada individual pode ser indicada.
O mais importante é que você se cuide. E lembre-se: além de cuidar da mente e das emoções, siga as recomendações para manter sua saúde física.
Simone Kobayashi: Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quâ[email protected]

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