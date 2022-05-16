Fibromialgia e o lado emocional: como a saúde mental influencia os sintomas?

A dor muscular difusa crônica associada a fadiga é um dos principais sintomas Crédito: Freepik

Sônia Regina Soares Maciel recebeu o diagnóstico de fibromialgia em 2017. Os sintomas eram basicamente muitas dores pelo corpo e nos pulmões. Atualmente, ela tenta administrar as emoções diante do quadro de saúde. "Eu tenho dores principalmente quando está muito frio. Depende muito do dia. Tem vezes que não sinto quase nada, mas tem momentos que 'só Deus', aí, afeta meu cotidiano. Às vezes, até pentear os cabelos se torna uma tarefa difícil", relata.

Ao enfrentar problemas nas tarefas do dia a dia, Sônia se sente abalada emocionalmente. "Mexe muito com minhas emoções. Tem dia que estou muito nervosa, irritada, chorando, aí, sinto mais forte os sintomas. Hoje sigo um tratamento com uma reumatologista tomando medicação para amenizar as dores. Mas o que me ajuda é o artesanato. Me sinto ótima e inclusive faço lives de vendas de material de arte", conta.

A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. A influenciadora Layla Brígido sabe que tem fibromialgia há quatro anos. "Eu sentia muita dor, dormia mal, tinha bastante enrijecimento, enjoos, um pouco de tontura, síndrome do intestino irritável e uma fadiga fora do normal", lembra.

Hoje os sintomas seguem e aparecem, mas de forma mais pontual e menos intensa, segundo ela. "Com todos esses anos tratando e incluo nisso a terapia, as coisas são bem diferentes de 2018. Consegui me manter mais estável, as dores têm interferido menos no meu dia a dia e, por ter uma rotina flexível, posso ajustar quando preciso. Antes, toda a minha rotina se baseava no meu nível de dor, era tudo bem instável e frustrante", desabafa.

Sobre saúde mental e fibromialgia, Layla percebe que tem mais sensibilidade. "Inicialmente a dor me deixa um pouco chateada, mas chega um ponto que ela estressa, fico mais irritada, mais nervosa, porque é um desgaste físico e emocional enorme lidar com uma dor constante e forte! Acaba sendo um dilema porque a dor mexe com as emoções e as emoções também podem afetar e interferir na dor", explica.

Hoje, Layla, que faz psicoterapia, consegue lidar melhor com a situação. "Aprendi a entender esse sentimento e a não invalidar a existência dele. Sou humana, preciso me permitir também sentir isso e não querer abafar, né? Mas tento trazer também um pouco de leveza para que o foco não fique só na dor, o que não quer dizer que ela não exista, mas me faz enxergar possibilidades para lidar com ela", conclui.

Causas e principais sintomas

As causas da doença são multifatoriais. O diagnóstico tem influência hereditária, emocional e ambiental. "Como principal hipótese, baseada em estudos científicos na área da neurociência, observa-se que o fator 'estresse crônico diário' e, principalmente, a forma como reagimos ao estresse emocional desencadeia uma neuroplasticidade cerebral (mudança nas conexões dos neurônios)", esclarece Levi Jales Neto, reumatologista da Rede de Hospitais São Camilo SP.

O quadro clínico reduz neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina e dopamina, o que causa uma queda no limiar de dor dessas pessoas, tornando-as mais sensíveis aos estímulos dolorosos.

Os principais sintomas da fibromialgia são: dor muscular difusa crônica associada a fadiga, depressão e distúrbio do sono, mas outros sintomas podem vir associados, como a enxaqueca, síndrome do cólon irritável, parestesias, zumbido e vertigem.

Como não existem exames laboratoriais que complementam o diagnóstico, muitos pacientes sofrem com o preconceito. "É muito exaustivo para a pessoa que passa por uma verdadeira maratona até ser diagnosticada. Além da humilhação de muitas vezes ser chamada de 'Maria das Dores' e os familiares acharem que ela está inventando doenças", ressalta a doutora em Psicologia Magda Pearson.

O diagnóstico precoce é difícil pois, na avaliação do reumatologista Levi Jales Neto, esta é uma doença que passa despercebida por falta de conhecimento. Para chegar a fibromialgia, os especialistas realizam uma avaliação clínica, com a junção de sintomas e exame físico dos pontos dolorosos.

"Excluir doenças associadas, como as reumáticas autoimunes, é essencial para um diagnóstico correto. Portanto, é importante procurar atendimento médico quando esses sintomas forem persistentes por mais de 3 meses para que seja possível uma investigação precoce", conclui o reumatologista.

Lado emocional

Imagine sentir dores intensas pelo corpo durante 24h do seu dia? Assim é a rotina dos pacientes que têm fibromialgia. E estar assim, como já contamos no início da reportagem, é sentir-se, por vezes, incapacitado de realizar as tarefas mais básicas do cotidiano.

"Essa condição pode levar à depressão e a transtornos de ansiedade. Isso decorre da cronicidade das dores e do difícil diagnóstico que, a partir da clínica médica, envolve sempre um aspecto psicológico. Então, o paciente, às vezes, se culpabiliza por ter a fibromialgia, como se algo ali fosse de sua responsabilidade", analisa o neuropsicólogo Fábio Roesler. Para ele, além do médico especialista, é preciso buscar o auxílio de um neurologista e psicólogo, pois trata-se de um tratamento multidisciplinar.