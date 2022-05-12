Derrame ocular: entenda a condição que afeta a ex-BBB Patrícia Leitte

Patricia Leitte foi diagnosticada nesta semana com derrame ocular Crédito: Reprodução @patricialeitteoficial

A cearense Patrícia Leitte, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), foi diagnosticada nesta semana com derrame ocular. Em uma publicação no Instagram, acompanhada de duas fotos em que aparece com uma mancha de sangue no olho esquerdo, a participante da 18ª edição do reality, afirma que a maior dificuldade da doença é o preconceito das pessoas em relação à aparência.

"Gente, isso apareceu do nada. Como tudo na vida da gente, inesperadamente, um belo dia amanhecemos com uma pequena mancha no canto do olho. E essa manchinha vai aumentando. Eu fui logo ao oftalmologista e ele fez uma série de exames e me receitou colírio. Iniciei o tratamento, mas a mancha só estava aumentando. O nome disso é sangramento ocular ou derrame ocular. Segundo o doutor, é uma hemorragia subconjuntival mais frequente, onde é evidente uma mancha de sangue 'vivo' na parte branca do olho, podendo esta assumir vários tamanhos e formatos", escreveu.

Confesso pra vocês que o preconceito das pessoas pesa mais que o problema. Elas olham com medo, nojo, tem medo de encostar em você, senti na pele essa rejeição

O QUE É O DERRAME OCULAR

A oftalmologista Mirela Ferrari explica que o termo derrame ocular é uma forma popular de se referir à hemorragia subconjuntival ou hiposfagma. "A hemorragia subconjuntival é um sangramento que se acumula entre a esclera (camada branca que constitui parte da parede ocular) e a conjuntiva (membrana translúcida e fina que recobre nosso globo ocular externamente). É caracterizada por uma mancha vermelha intensa, que fica no 'branco do olho' e não costuma ser associada à dor nem à baixa acuidade visual".

A médica conta que o termo derrame ocular também é usado popularmente para se referir à hemorragia do humor vítreo (substância gelatinosa translúcida que preenche a cavidade posterior do globo ocular). "Na hemorragia do humor vítreo, ocorre sangramento para o interior do globo ocular. Neste caso, é comum o paciente referir queda da acuidade visual ou turvação visual", diz Mirela Ferrari.

A hemorragia subconjuntival é algo relativamente comum e, apesar de não ser grave e não ter associação com perda de visão, é uma causa frequente de atendimentos em urgências oftalmológicas. "Ações que aumentam a pressão intra-abdominal como tosse, espirros e vômitos são causas frequentes. O ato de coçar os olhos, pós-operatório de cirurgias oftalmológicas, uso de anticoagulantes ou ainda o esforço físico vigoroso também podem causar a hemorragia subconjuntival", explica a oftalmologista.

"A hemorragia subconjuntival normalmente é reabsorvida espontaneamente pelo nosso organismo. Demora em média entre uma a duas semanas para a completa reabsorção. Durante este período, é comum que a mancha inicialmente vermelha vá mudando sua tonalidade e reduzindo de tamanho. Em alguns casos de hemorragias mais volumosas, o uso de colírios lubrificantes pode ajudar no conforto do paciente até ela ser absorvida."

A médica ressalta ainda que apesar da maioria dos casos serem simples, o derrame que acomete o interior do globo ocular é decorrente do rompimento de vasos sanguíneos internos. Ocorre com maior frequência em pacientes diabéticos, hipertensos e também pode ser consequência de trauma ocular, rasgaduras de retina, tumores oculares, degeneração macular, dentre outras causas.

"Nos casos de hemorragia vítrea, o paciente percebe baixa da visão parcial ou completa e é necessário procurar o médico oftalmologista para diagnóstico e tratamento. A depender da causa da hemorragia ou do tempo de evolução do quadro, é necessário tratamento cirúrgico com a cirurgia de vitrectomia", explica.