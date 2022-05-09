Endometriose: veja cinco sintomas da doença

Endometriose: a mulher sofre com cólicas fortes Crédito: Anna Bizon/ Freepik

Endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

No último sábado (7), aconteceu o Dia Internacional da Luta Contra a Endometriose. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta muitas mulheres (cerca de 10 a 15%), que sofrem com cólicas fortes, dores durante a relação sexual e outros sintomas, que inclusive podem levar à infertilidade.

A médica ginecologista Thaissa Tinoco explica que a causa exata da doença ainda não se sabe, mas existe uma ligação com a imunidade dessas pacientes, ou seja, um sistema imune alterado que permite que essas células endometriais sejam estimuladas e desenvolvidas fora do útero.

Os principais sintomas da doença são:

Cólica menstrual intensa.

Dor na menstruação (essa dor costuma ser progressiva, piora a cada ano e pode chegar a ser incapacitante).

Dor pélvica crônica fora da menstruação.

Dor na relação sexual, principalmente quando há penetração profunda.

A mulher pode ter também: dor para urinar, evacuar, sangramento nas fezes e na urina.



A ginecologista explica que existem diferentes tipos de endometriose. A profunda, quando penetra mais de 5 milímetros do tecido, e peritoneal superficial, quando as lesões são menores que 5milímetros. "A doença também pode ser classificada de acordo com o local onde ela cresce. Por exemplo, a endometriose ovariana, quando cresce no ovário, ou intestinal, quando cresce no intestino", conta Thaissa Tinoco.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é realizado de três maneiras. Primeiro, é feito um diagnóstico clínico a partir das queixas da paciente, que já apontam para a possibilidade dela ter a doença. "Pelo exame físico, por meio do toque vaginal, é possível sentir se há espessamento, nódulos, retrações, que também apontam para a endometriose. Para completar, tem o exame de imagem, feito através da ressonância magnética da pelve ou da ultrassom específica para mapeamento de endometriose. Não é uma ultrassom endovaginal comum, é um exame com preparo intestinal para mapeamento da doença. Esse exame vai mapear onde tem a lesão", explica a ginecologista.

O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, vai depender dos sintomas, se a paciente deseja engravidar ou não, além da extensão da doença encontrada nos exames de imagem. A cirurgia é indicada quando já foram usados todos os tratamentos clínicos possíveis e não se obteve o resultado esperado, e também em casos de infertilidade, para mulheres que desejam engravidar. O único tratamento que aumenta as chances de gravidez espontânea é a cirurgia com a retirada de todos os focos de endometriose.

GRAVIDEZ

O ginecologista Ricardo Pimentel diz que a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença pode levar de 8 a 12 anos. Como é um tipo de tecido responsivo a hormônios, principalmente estrogênio-dependente, é mais comumente encontrada nas mulheres em idade reprodutiva, embora as consequências clínicas possam perdurar para além da pós-menopausa.

O médico afirma que a endometriose dificulta a gravidez por dois motivos principais: por distorcer a anatomia e por tornar o ambiente pélvico tóxico. “O que acontece é que as estruturas começam a aderir umas às outras, ou seja, o ovário gruda no útero e com isso a trompa vai junto, bem como intestino, bexiga e por aí vai. Assim, estruturas importantes para a fecundação, como as trompas, não conseguem exercer o seu papel de buscar o óvulo para permitir o encontro com o espermatozoide”, explica.

Da mesma forma, sempre que a paciente menstrua, o tecido secreta substâncias que deixam o ambiente tóxico, do ponto de vista inflamatório.

Para as pacientes que desejam engravidar, o especialista em reprodução humana ressalta que a fertilização in vitro é hoje o tratamento que oferece as melhores chances de sucesso. Mesmo nos casos de doença em estágios avançados, as técnicas de reprodução assistida conseguem devolver boas chances de sucesso à paciente, a depender de outros fatores de infertilidade.

“A endometriose distorce a anatomia pélvica, mas na fertilização in vitro não precisamos das trompas, já colocamos o embrião direto na cavidade uterina. Ela também deixa o ambiente pélvico tóxico, mas como aspiramos o óvulo antes do fenômeno ovulatório, ele não entra em contato com esse ambiente”, destaca Ricardo Pimentel.