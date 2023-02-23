ES registra 16 homicídios e nenhum feminicídio no Carnaval 2023

Espírito Santo registra 16 homicídios no Carnaval 2023 Crédito: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

O secretário de segurança pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, destacou o planejamento das forças de segurança e disse que não existe qualquer clima de comemoração, apenas de reconhecimento pelo resultado alcançado no período festivo mais recente.

"Não queríamos nenhuma morte em nosso carnaval, mas é um período que historicamente temos problemas, pois envolve grandes multidões, consumo em excesso de bebidas e tráfico de entorpecentes" Alexandre Ramalho - Secretario de Segurança Pública do Espírito Santo

“A grande maioria dos problemas que registramos foi fora do horário das administrações municipais, dos blocos e festas oficiais. Entendemos que, dentro do possível, oferecemos segurança a quem veio curtir no Espírito Santo. Agora, vamos trabalhar para manter índices baixos no nosso dia a dia", declarou.

Carnaval sem feminicídio

Durante os últimos dias de folia, nenhuma mulher foi assassinada, seja por causa do próprio gênero (feminicídio) ou por qualquer outro fator. A Sesp destacou que o Estado apresenta redução de homicídios do sexo feminino, sendo oito casos em janeiro deste ano, contra 15 no mesmo mês do ano passado.