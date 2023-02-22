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Parque Jacaraípe

Homem morre e adolescente fica ferido em festa de carnaval na Serra

Segundo testemunhas, dois suspeitos se aproximaram das vítimas e atiraram nelas; crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 fev 2023 às 10:26

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 10:26

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, e um adolescente de 17 anos foi baleado durante um evento de carnaval que ocorria no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (22). Segundo testemunhas, dois suspeitos se aproximaram das vítimas, atiraram e fugiram.
De acordo com a Polícia Militar, durante um policiamento na região, a equipe ouviu barulhos de tiros vindos da orla. Os policiais foram em direção ao local e encontraram um homem baleado, caído no chão, já morto. Quem presenciou o crime disse que os tiros atingiram a cabeça dele.
Aos militares, as pessoas que testemunharam o caso disseram ainda que um adolescente também havia sido baleado no tórax e socorrido por outra viatura da corporação ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, que fica no mesmo município. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Polícia Civil foi acionada e informou que nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.
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