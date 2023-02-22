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Km 234

Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 101 em Fundão

Vítimas foram socorridas para um hospital estadual na Serra; colisão fez com que trecho ficasse em sistema "pare e siga" na manhã desta quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2023 às 08:20

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 08:20

Acidente com três carros na BR 101 deixa cinco feridos em Fundão
Acidente com três carros na BR 101 deixa cinco feridos em Fundão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo três carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), no km 234 da BR 101, em Fundão. A batida aconteceu por volta das 6h40 e fez com que o trânsito no local ficasse em "pare e siga" por cerca de 1h20, até a liberação da rodovia.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Hyundai HB20 seguia no sentido Sul (Vitória), quando invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi, que seguiam no sentido Norte (Linhares).
A PRF destacou que quatro das vítimas estavam no HB20, e uma era ocupante do Mobi. Todas foram socorridas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde delas não foi divulgado.
A Eco101, concessionária que administra a via, confirmou o acidente envolvendo três carros. Para o atendimento, foram acionados recursos como ambulância, guinchos e viatura de inspeção. Segundo a empresa, o trecho foi totalmente liberado às 8h04.

Atualização

22/02/2023 - 10:51
A PRF informou a dinâmica do acidente. O texto foi atualizado.

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