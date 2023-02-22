Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 101 em Fundão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Hyundai HB20 seguia no sentido Sul (Vitória), quando invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi, que seguiam no sentido Norte (Linhares).
A PRF destacou que quatro das vítimas estavam no HB20, e uma era ocupante do Mobi. Todas foram socorridas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde delas não foi divulgado.
A Eco101, concessionária que administra a via, confirmou o acidente envolvendo três carros. Para o atendimento, foram acionados recursos como ambulância, guinchos e viatura de inspeção. Segundo a empresa, o trecho foi totalmente liberado às 8h04.
Atualização
22/02/2023 - 10:51
A PRF informou a dinâmica do acidente. O texto foi atualizado.