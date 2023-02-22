Homem é preso após matar o próprio primo a facadas em Vila Velha

No local, Mauro foi reconhecido pela mãe de Maicon, que informou aos policiais que o suspeito teria esfaqueado o próprio primo. Após atendimento médico, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

Para a reportagem da TV Gazeta, a irmã de Maicon, que não quis ser identificada, contou que discutiu com ele e correu para o bar do primo para se esconder. A vítima foi atrás dela e, no local, houve um desentendimento que resultou nas duas facadas. Segundo ela, Maicon completaria 34 anos nesta quinta-feira (23).