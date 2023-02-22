Um homem foi preso após matar o próprio primo na noite dessa terça-feira (21), no bairro São Torquato, em Vila Velha. A vítima – Maicon da Silva Alves, de 33 anos – discutia com a irmã, quando esta correu até o bar do suspeito para se esconder. Em seguida, o indivíduo disse que ia fechar o estabelecimento, esfaqueou o parente e fugiu.
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o detido foi identificado como Mauro Cesar Júnior. Durante a fuga após o crime, ele acabou sofrendo um acidente de moto na BR 262, em Cariacica, e foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória – para onde o primo também havia sido levado.
No local, Mauro foi reconhecido pela mãe de Maicon, que informou aos policiais que o suspeito teria esfaqueado o próprio primo. Após atendimento médico, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
Para a reportagem da TV Gazeta, a irmã de Maicon, que não quis ser identificada, contou que discutiu com ele e correu para o bar do primo para se esconder. A vítima foi atrás dela e, no local, houve um desentendimento que resultou nas duas facadas. Segundo ela, Maicon completaria 34 anos nesta quinta-feira (23).
"Ele (Mauro) saiu falando que ia fechar o bar e, infelizmente, enfiou a faca no meu irmão – do nada. A briga nem era com ele. Espero que ele pague pelo que fez com meu irmão. Ele destruiu a família do meu irmão"
A Polícia Civil e a Polícia Militar foram procuradas por A Gazeta para mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado. A reportagem reforça que este espaço está aberto para a defesa de Mauro Cesar Júnior se manifestar.
Homem é preso após matar o próprio primo a facadas em Vila Velha