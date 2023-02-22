'Quero justiça', diz mulher que teve perna amputada ao ser atropelada na Serra

Denise Vasconcelos da Costa teve a perna amputada após ser atropelada na Serra Crédito: Reprodução

"Estava eu e minha família fazendo churrasco em cima da calçada. Veio um carro com a mulher e um homem. Meu esposo foi atingido, minha irmã, duas crianças, minhas sobrinhas. Poderia ser pior. Minha filha estava lá com a neném. Tenho cinco filhos, a menorzinha tem seis meses", contou Denise.

A vítima aparece na cama e mostra a perna amputada. Enquanto relembra tudo que aconteceu, a mulher disse que quer justiça.

"Agradeço a Deus pela minha vida, mas quero justiça. Eles estão lá bem. Devem estar curtindo o carnaval e eu tô aqui. Perdi a perna, poderia ser pior, mas quero justiça", disse Denise.

O acidente

Pelo menos nove pessoas que participavam de um churrasco na calçada de uma rua de Costa Dourada, na região de Jacaraípe, na Serra, foram atropeladas por um carro na noite desta segunda-feira (20).

Entre as vítimas estavam três crianças. Além da mulher que perdeu a perna, uma criança de quatro anos quebrou o braço.

De acordo com a Polícia Militar, o churrasco acontecia na rua Celestino Abaurre. A condutora do automóvel, uma mulher que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do veículo, atropelou o grupo e, em seguida, bateu contra uma árvore e danificou uma bicicleta.

No momento do acidente, cerca de 15 pessoas estavam na calçada participando da confraternização em família quando foram surpreendidas pela motorista.

Cadeiras, mesas e árvore atingidas por carro que atropelou nove pessoas na Serra Crédito: Reprodução

Testemunhas disseram que o marido da mulher estava no carona do veículo e ela não permaneceu no local após o acidente. A PM informou que a motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Quatro adultos e duas crianças foram atendidos inicialmente na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castelândia. Três adultos foram transferidos para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves e um foi liberado.

Motorista diz que não conseguiu frear

A motorista do carro, uma mulher de 33 anos, disse na tarde desta terça-feira (21) que o acidente aconteceu porque não conseguiu frear.

"Infelizmente aconteceu essa fatalidade aí. Ao descer a ladeira, eu não conseguir frear. O freio estava muito duro. Tentei desviar, não consegui e acabei atingindo eles. Na hora saí desesperada do carro. Meu marido também ficou desesperado. A galera queria me bater, meu marido pediu pra eu sair. Ele ficou lá o tempo todo", contou a motorista.

A mulher disse ainda que cumpriu com todas as recomendações e esteve na delegacia.

"Entendo o lado deles estarem nervosos. Também tenho família. Em momento nenhum a gente correu. Estamos aqui prestando todo o apoio. Sei que está difícil pra eles. Pra mim também está. Estou muito abalada. Fiz o meu papel e vou fazer. Fui à delegacia, assinei todos os papeis, fiz o teste do bafômetro. Não estava bebendo. Tudo que a gente puder estar ajudando a gente vai ajudar", disse a motorista do carro.

Caso segue em investigação

A Polícia Civil informou que a motorista não foi encaminhada para a delegacia e o caso segue em investigação. As vítimas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra.

"Conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, em casos em que não há vítimas fatais, não há flagrante de crime de trânsito e o condutor permanece no local, não cabe prisão em flagrante", informou a PM.

A Polícia Civil disse ainda que "outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações".