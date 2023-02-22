Policial atira em assaltante e prende suspeito após ameaça em Vila Velha

Uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o assaltante na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Araçás, em Vila Velha. Logo depois, ela foi ameaçada por um homem que se identificou como traficante da região. Ele disse que ela não poderia atirar no local e acabou detido. Após ser socorrido, o suspeito baleado não resistiu e acabou morrendo.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a policial estava indo para o trabalho, ainda sem farda, quando foi abordada por um indivíduo de 24 anos, que estava armado com um revólver. No momento em que foi anunciado o assalto, a mulher reagiu e atirou duas vezes no suspeito.
O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o suspeito não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Depois que a policial disparou contra o assaltante, outro homem apareceu, dizendo que era do tráfico de drogas do bairro Jardim Guaranhuns. Ele afirmou que ela não poderia atirar na região e ainda a teria ameaçado de morte. Diante disso, a policial também deu voz de prisão contra ele.
Em nota, a PM informou que "uma policial militar feminina, durante o trajeto para o serviço, foi surpreendida por um indivíduo que tentou roubá-la a mão armada no bairro Araçás, Vila Velha. A PM reagiu e efetuou disparos de arma de fogo contra o indivíduo que foi socorrido".
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Civil em busca de mais informações sobre a ocorrência e aguarda um posicionamento.
Atualização
22/02/2023 - 7:00
Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito baleado não resistiu aos ferimentos. O texto foi atualizado.