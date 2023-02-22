Policial atira em assaltante e prende suspeito após ameaça em Vila Velha

Arma usada pelo assaltante na manhã desta quarta-feira (22), em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o assaltante na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Araçás, em Vila Velha . Logo depois, ela foi ameaçada por um homem que se identificou como traficante da região. Ele disse que ela não poderia atirar no local e acabou detido. Após ser socorrido, o suspeito baleado não resistiu e acabou morrendo.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a policial estava indo para o trabalho, ainda sem farda, quando foi abordada por um indivíduo de 24 anos, que estava armado com um revólver. No momento em que foi anunciado o assalto, a mulher reagiu e atirou duas vezes no suspeito.

TV Gazeta, o suspeito não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da, o suspeito não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória.

Depois que a policial disparou contra o assaltante, outro homem apareceu, dizendo que era do tráfico de drogas do bairro Jardim Guaranhuns. Ele afirmou que ela não poderia atirar na região e ainda a teria ameaçado de morte. Diante disso, a policial também deu voz de prisão contra ele.

Em nota, a PM informou que "uma policial militar feminina, durante o trajeto para o serviço, foi surpreendida por um indivíduo que tentou roubá-la a mão armada no bairro Araçás, Vila Velha. A PM reagiu e efetuou disparos de arma de fogo contra o indivíduo que foi socorrido".

A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Civil em busca de mais informações sobre a ocorrência e aguarda um posicionamento.