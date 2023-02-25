Dupla é presa enquanto carregava homem morto em Cariacica

Corpo encontrado embaixo da segunda ponte, em Cariacica Crédito: Wagner Martins

Dupla foi presa enquanto carregava o corpo de um homem morto em Cariacica na noite desta sexta-feira (24). Os dois homens estavam na região embaixo da Segunda Ponte, em Nova América.

A vítima não era conhecida por moradores da região e estava amarrada e com uma perfuração na garganta. Segundo informações da TV Gazeta, o crime foi descoberto depois que um motociclista passou pela região, viu os dois suspeitos carregando o corpo e acionou a polícia, por volta de 22h45.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com a impossibilidade de defesa da vítima, corrupção de menores. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ainda de acordo com a PC, o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e foi encaminhado para o Ciases. A motivação e a forma que o crime aconteceu ainda não foram esclarecidas.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e o corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado como homicídio no Plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória.