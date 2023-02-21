Irmãos desaparecem e são encontrados mortos em rio de Ibitirama, no Caparaó

Dois irmãos desapareceram em um rio na localidade de Santa Bárbara, em Ibitirama, região do Caparaó capixaba, no último domingo (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer buscas e um dos jovens foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21).

Segundo a corporação, o primeiro corpo foi encontrado a aproximadamente 500 metros do ponto de afogamento. “As buscas prosseguem com o objetivo de localizar a segunda vítima”, informou.

Rio na localidade de Santa Bárbara, em Ibitirama Crédito: Leitor | A Gazeta

Na tarde desta terça, o Corpo de Bombeiros informou que a segunda vítima foi encontrada em óbito, porém não há detalhes de como foi localizada.

Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.

Procurada, a Polícia Civil (PC) disse que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.