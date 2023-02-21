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Afogamento

Irmãos desaparecem e são encontrados mortos em rio de Ibitirama, no Caparaó

Desaparecimento aconteceu no domingo (19). Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer buscas e encontrou os jovens nesta terça-feira (21)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 fev 2023 às 12:21

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 12:21

Dois irmãos desapareceram em um rio na localidade de Santa Bárbara, em Ibitirama, região do Caparaó capixaba, no último domingo (19).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer buscas e um dos jovens foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21). 
Segundo a corporação, o primeiro corpo foi  encontrado a aproximadamente  500 metros do ponto de afogamento. “As buscas prosseguem com o objetivo de localizar a segunda vítima”, informou.
Rapaz morre e irmão desaparece após se afogar em rio de Ibitirama
Rio na localidade de Santa Bárbara, em Ibitirama Crédito: Leitor | A Gazeta
Na tarde desta terça, o Corpo de Bombeiros informou que a segunda vítima foi encontrada em óbito, porém não há detalhes de como foi localizada. 
Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.
Procurada, a Polícia Civil (PC) disse que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Atualização

21/02/2023 - 4:24
A matéria foi atualizada após a confirmação de encontro do segundo corpo pelos Bombeiros.

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