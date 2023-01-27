Casal morre após moto bater em caminhonete parada em Ibitirama

O Samu chegou a ser acionado para o atendimento ao casal, porém os dois ocupantes não resistiram aos ferimentos Crédito: José Salotto/ Jornal A Notícia

O casal identificado como Américo Alves da Silva, de 58 anos, e Zelina Luiz Balbina da Silva, de 56, morreu depois que a motocicleta deles bateu em uma caminhonete, na altura do distrito de São Francisco, na ES 185, em Ibitirama , na região do Caparaó. O veículo, segundo populares, estaria parado na pista quando o acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (27).

A moto bateu na traseira da Toyota Bandeirante por volta das 7h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado ao local, mas as vítimas morreram no local.

O casal estava na moto que bateu na traseira de um carro parado na ES 185 Crédito: José Salotto/ Jornal A Notícia

A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e liberados para os familiares.

Polícia Militar informou que, no local, o condutor do veículo envolvido disse que seguia na rodovia estadual quando viu um casal aguardando carona. "O homem disse que deu seta e encostou, porém, sentiu um impacto na traseira do carro e, ao olhar, percebeu que um homem e mulher, que ocupavam uma motocicleta, estavam caídos na via", divulgou, em nota.

Ainda de acordo com o relato à polícia, em seguida o homem parou uma pessoa que passava de moto e pediu para acionar o socorro com urgência. "O condutor disse que a mulher não apresentava sinais vitais e o homem ainda respirava. Ele sinalizou a pista para evitar novos acidentes e quando a equipe do Samu chegou ao local, constatou que o casal estava em óbito", informou a corporação.

Além do Samu, uma ambulância do Pronto Socorro de Ibitirama deu apoio à ocorrência. A PM comunicou que a moto que as vítimas ocupavam estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a corporação.