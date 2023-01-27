Deslizamento de terra interdita pista da ES 165 em Afonso Cláudio

Ainda na noite dessa quinta-feira (26), a prefeitura local informou, por meio das redes sociais, que o trânsito da região estava concentrado na pista do sentido contrário. Além disso, a administração afirmou que já fez contato com a empresa responsável pela manutenção da via.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que o trecho segue parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira (27). O órgão já deslocou uma equipe para o local e a previsão é que o tráfego seja totalmente reestabelecido até o final do dia.