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Região Serrana

Deslizamento de terra interdita pista da ES 165 em Afonso Cláudio

Trecho bloqueado fica no bairro Campo 21, na altura da empresa Cooptac; segundo DER ES, a previsão é de que o tráfego seja totalmente reestabelecido até o final desta sexta-feira (27)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 jan 2023 às 09:38

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 09:38

Queda de barreira na noite desta quinta-feira (26) deixou pista no sentido Afonso Cláudio interditada Crédito: Redes sociais | Prefeitura de Afonso Cláudio
A ES 165 está parcialmente interditada, devido a um deslizamento de terra no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado. A queda de barreira aconteceu por volta das 21h dessa quinta-feira (26). O pista bloqueada fica no bairro Campo 21, na altura da Cooperativa de Transporte da Região Sudoeste Serrana (Cooptac), no sentido de quem vai ao Centro da cidade.
Ainda na noite dessa quinta-feira (26), a prefeitura local informou, por meio das redes sociais, que o trânsito da região estava concentrado na pista do sentido contrário. Além disso, a administração afirmou que já fez contato com a empresa responsável pela manutenção da via.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que o trecho segue parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira (27). O órgão já deslocou uma equipe para o local e a previsão é que o tráfego seja totalmente reestabelecido até o final do dia.

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