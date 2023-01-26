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Água de enchente transborda em estrada de Itapemirim

A Prefeitura informou que parte da pista cedeu e, por causa disso, a Defesa Civil recomenda que a via não seja utilizada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jan 2023 às 20:37

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 20:37

A Prefeitura de Itapemirim comunicou, na noite desta quinta-feira (26), que água da enchente transbordou na estrada que liga Garrafão a Brejo Grande, mais conhecida como aterro, e parte da pista cedeu. A Defesa Civil recomenda que a via não seja utilizada.
O órgão informou que esse local recebe água do Rio Muqui, e muita água vem do lado de Mimoso do Sul. “Esse rio se encontra com o Rio Itapemirim mais a frente. O Rio Itapemirim já subiu 2 metros”, comunicou.
Além disso, o município está com alerta de chuvas tempestivas, que pode acontecer durante esta noite. A Defesa Civil segue monitorando.
Em caso de emergência, a prefeitura pede que a população ligue para 153 (28) 3529-5556 ou (28) 99948-0351.
Segundo o secretário de agricultura do município, Rômulo Sobrosa, o Rio Muqui transbordou e alagou as propriedades que ficam às margens da pista. Ele informou que a estrada liga várias comunidades à rodovia estadual e é uma local de relevância, pois é onde  escoa a produção. 
Ainda de acordo com o secretário, alguns locais tiveram que ficar isolados devido à cratera que foi sendo formada com a força da água.

Mimoso do Sul

A Defesa Civil começou a cadastrar as famílias afetadas pelas enchentes desta semana em Mimoso do Sul. Segundo o órgão, ainda são 631 pessoas desalojadas e 13 desabrigadas.

São José do Calçado

Um novo levantamento está sendo feito no município de São José do Calçado, mas o número de desalojados já diminuiu. No fim da tarde desta quinta (26), a prefeitura estimava que apenas uma pessoa, das 12 que estavam fora de casa, ainda não retornou.
Já nesta sexta-feira (27), a prefeitura vai até a cidade de Vitória buscar kits de limpeza, roupas de cama, colhões e cestas básicas que foram doadas pela defesa civil estadual.
Ao todo, 350 foram famílias afetadas, o que corresponde a cerca de 1.400 pessoas atingidas pelas chuvas no município.

Bom Jesus do Norte

O Rio Itabapoana em Bom Jesus do Norte já recuou, porém segue 90 centímetros acima do normal, visto que o nível está em quatro metros.
Como ainda chove na região das Cabeceiras, a Defesa Civil continua em alerta. Além disso, ainda há previsão de mais chuva forte para o município. Uma rua do bairro Silvana, o mais afetado, segue alagada.
No total, 125 pessoas estão desalojadas e 17 pessoas que seguem na creche da prefeitura, estão desabrigadas.

Cachoeiro de Itapemirim

Segundo moradores de Cachoeiro de Itapemirim, a água diminuiu e as pessoas já puderam voltar para casa. O Rio Itapemirim está abaixando, mas a Defesa Civil continua em alerta diante da possibilidade da água vinda de outros municípios.

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