Prefeitura declara estado de calamidade em Mimoso do Sul

A Prefeitura de Mimoso do Sul declarou situação de emergência e estado de calamidade pública nas áreas do município afetadas pela chuva. O decreto foi divulgado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial do órgão.

A chuva deixou ruas e casas alagadas em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

O documento considerou os prejuízos causados pelo temporal que atingiu o município nesta semana , como o aumento dos níveis dos rios; danos materiais em residências, comércios; bem como a destruição e obstruções de estradas, pontes e bueiros, que dificultou o tráfego de veículos e pessoas.

Segundo a prefeitura, cerca de 20 pessoas ficaram desabrigadas e, aproximadamente, 2.600 desalojadas.

Além disso, a decisão autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

E também autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade.