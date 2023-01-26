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Cidade devastada

Prefeitura declara estado de calamidade em Mimoso do Sul

O decreto levou em consideração os prejuízos causados pelo temporal que atingiu o município nesta semana
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:30

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:30

A Prefeitura de Mimoso do Sul declarou situação de emergência e estado de calamidade pública nas áreas do município afetadas pela chuva. O decreto foi divulgado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial do órgão.
A chuva deixou ruas e casas alagadas em Mimoso do Sul
A chuva deixou ruas e casas alagadas em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta
O documento considerou os prejuízos causados pelo temporal que atingiu o município nesta semana, como o aumento dos níveis dos rios; danos materiais em residências, comércios; bem como a destruição e obstruções de estradas, pontes e bueiros, que dificultou o tráfego de veículos e pessoas.
Segundo a prefeitura, cerca de 20 pessoas ficaram desabrigadas e, aproximadamente, 2.600 desalojadas.
Além disso, a decisão autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.
E também autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade.
O decreto entra em vigor na data de publicação e possui validade por 180 dias.

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